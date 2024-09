Due minorenni feriti in incidente a Mirandola: uno è grave

Due giovani sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave, in un incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 13:00 a Mirandola. E’ successo in via Tagliate all’altezza di via San Martino Carano, dove i due ragazzi che viaggiano in sella ad una moto, sono venuti a collisione con una autovettura. Immediati i soccorsi allertati a mezzo 118. Il conducente della motocicletta, 17 anni, ha avuto la peggio, con l’ausilio dell’elisoccorso è stato trasportato al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. Traumi meno gravi per la ragazza di 15 anni, condotta all’ospedale di Baggiovara. Tutti illesi i tre occupanti l’autovettura.