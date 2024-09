Torna Bologna Empowering Talent, il programma per attrarre e trattenere giovani talenti nell’area metropolitana

Riparte BET Bologna Empowering Talent, l’iniziativa realizzata da Città metropolitana e Comune di Bologna per avvicinare studenti, neolaureati e giovani professionisti al territorio bolognese e alle imprese locali. Parte ora il percorso che porterà nel 2025, per due settimane, talenti selezionati provenienti da tutta Italia ad affrontare sfide di innovazione lanciate da aziende dell’area metropolitana. Un’opportunità che quest’anno si apre a 16 giovani, tre in più del 2023, e a quattro imprese. Anche le sfide saranno quattro e avranno un focus sulla digitalizzazione dei processi e dei prodotti.

Tutte le novità della seconda edizione sono state presentate giovedì 5 settembre 2024, a FARETE, la fiera di Confindustria Emilia Area Centro, durante il workshop di Bologna for Talent intitolato “Bologna for Talent: i servizi per le imprese di Città metropolitana e Comune di Bologna per attrarre e trattenere competenze”.

I talenti

I protagonisti di BET sono i talenti. La call per inviare le candidature aprirà entro la fine dell’anno e sarà oggetto di una specifica comunicazione. I partecipanti selezionati per affrontare le sfide d’innovazione proposte dalle aziende sono giovani con meno di 30 anni, provenienti da tutta Italia. Il bando sarà aperto infatti a studentesse e studenti prossimi alla laurea (triennale e magistrale) e neolaureate e neolaureati (triennali e magistrali), di facoltà connesse ai bisogni di recruiting delle imprese. Avranno l’opportunità, lavorando in team multidisciplinari, di mettersi alla prova, risolvere sfide reali di innovazione e posizionare il proprio profilo di fronte a grandi aziende. Importante segnalare che una significativa parte delle spese di vitto e alloggio dei talenti verrà sostenuta dalle aziende partecipanti a BET.

Le imprese

Ognuna delle imprese partecipanti alla nuova edizione del programma lancerà una sfida d’innovazione. Nelle due settimane di innovation residency, potranno seguire il gruppo di talenti al lavoro, partecipando attivamente alla valutazione delle competenze tecniche, trasversali e dell’innovation mindset dei giovani. Al termine del percorso, potranno selezionare i profili a cui proporre l’inserimento in azienda. Le imprese partecipanti saranno individuate tra le realtà con sede nell’area metropolitana di Bologna e con capacità assunzionale.

BET 2023

L’idea di proseguire con BET arriva dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di 13 giovani talenti provenienti da tutta Italia. Al termine del programma, 11 dei partecipanti hanno iniziato un percorso in azienda. I giovani hanno avuto l’opportunità di imparare sul campo cosa significa fare innovazione attraverso il design thinking, lavorando in team multidisciplinari a stretto contatto con tre aziende: Alstom, CRIF e Rekeep. Durante le settimane di innovation residency, i partecipanti hanno affrontato sfide legate alla sostenibilità e scoperto il territorio metropolitano di Bologna attraverso visite ed esperienze che hanno messo in luce l’alto livello di innovazione della città e l’offerta culturale. Un dato interessante riguarda la multidisciplinarietà dei corsi di laurea di provenienza dei ragazzi partecipanti: dalla biologia all’informatica, dall’ingegneria all’economia, dalle politiche internazionali al marketing.

Cos’è BET

BET è un’iniziativa di Città metropolitana e Comune di Bologna, l’edizione 2025 è realizzata con il supporto tecnico di Fondazione Golinelli. BET nasce nel 2023 per potenziare la competitività e per favorire l’innovazione del sistema imprenditoriale del territorio e si inserisce nell’ambito del servizio Bologna for Talent e della piattaforma dell’innovazione BIS – Bologna Innovation Square. Anche nel 2025 il programma tornerà a connettere imprese dell’area metropolitana a giovani under 30, offrendo loro un’esperienza immersiva di due settimane, l’innovation residency, in cui affrontare quattro sfide di innovazione. Il programma è finanziato dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e gli obiettivi sono in linea con la legge regionale n.2/2023 per l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti della Regione Emilia-Romagna e il programma regionale di attrazione talenti internazionali it-ER.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere al servizio Bologna for Talent alla mail: fortalent@cittametropolitana.bo.it