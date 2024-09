Reggio Emilia: trema ad un controllo della Polizia di Stato e viene trovato con l’hashish

Nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, operatori della Squadra Volante di Reggio Emilia, durante un consueto servizio di controllo del territorio in via Lazzaro Spallanzani, procedevano di iniziativa al controllo di tre giovani ragazzi seduti sui gradini del monumento “Ai Caduti della Resistenza”.

Durante l’attività, uno dei tre giovani, un 18enne di origine tunisina, iniziava a mostrarsi molto intimorito, con una forte sudorazione e continui tremolii alle mani.

Questo atteggiamento insospettiva gli operatori che decidevano, dunque, di effettuare una perquisizione personale sul posto al ragazzo. Quest’ultima dava esito positivo in quanto, all’interno di una tasca del pantalone indossato dal 18enne, venivano rinvenuti 3 involucri di plastica contenenti sostanza stupefacente, successivamente appurato trattarsi di hashish, per un peso complessivo di poco più di 70 grammi.

A quel punto gli agenti accompagnavano il soggetto presso i locali di via Dante Alighieri al fine di effettuare le consuete attività di identificazione. Al termine delle stesse, il 18enne veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga rinvenuta veniva sequestrata.