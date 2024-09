Mauro Vandini, Amministratore Delegato di Marazzi Group, è il nuovo Presidente Global Ceramic di Mohawk Industries

Mohawk Industries, il più grande produttore mondiale nel settore del flooring, ha annunciato oggi la promozione di Mauro Vandini a Presidente del segmento Global Ceramic dell’azienda a partire dal 15 settembre 2024. Vandini manterrà anche il suo attuale ruolo di Ceo di Marazzi Group e di responsabile del business ceramico europeo della multinazionale americana.

Con un fatturato consolidato nel 2023 di oltre 11 miliardi di dollari, 170 paesi di vendita, 19 paesi di produzione, Mohawk Industries, con sede a Calhoun, Georgia, e quotata al NYSE, è leader globale nelle categorie dei pavimenti in ceramica, carpet, laminati e vinile, con brand riconosciuti in tutto il mondo. Nel 2023 il segmento Global Ceramic dell’azienda ha registrato 4,3 miliardi di dollari di fatturato consolidato, pari al 39% del fatturato totale di Mohawk.

Mauro Vandini, laureato in Ingegneria a Bologna, prima di diventare Amministratore Delegato di Marazzi Group dal 2006 al 2009, è stato Direttore Tecnico e in seguito Direttore Generale delle Operazioni Internazionali di Marazzi (Francia, Spagna e USA), maturando un’esperienza unica nel settore ceramico.

Dall’acquisizione da parte di Mohawk Industries nel 2013, di nuovo alla guida di Marazzi Group e del business ceramico in Europa di Mohawk, Vandini ha contribuito in modo determinante alla crescita del segmento ceramico di Mohawk guidando un piano di investimenti in Italia e in Europa volto al miglioramento di prodotti e processi, allo sviluppo di nuove tecnologie esclusive, nuove categorie di prodotto e nuovi canali di vendita. Questo piano ha portato all’upgrade tecnologico di tutte le fabbriche, allo sviluppo di nuovi segmenti di prodotto di successo come le grandi lastre e i piccoli formati, all’apertura di showroom monomarca nelle principali capitali del design e all’acquisizione e alla crescita di attività complementari in Italia, Bulgaria e Polonia, sviluppando al contempo un team di leadership di talento che lo ha affiancato in questi anni.

“Ho lavorato con Mauro dal 2013, in seguito all’acquisizione di Marazzi, e rispetto la sua profonda conoscenza della produzione, delle vendite e del marketing della ceramica e la sua capacità di guidare i miglioramenti in tutte le aree aziendali”, ha affermato Jeff Lorberbaum, Presidente e Amministratore Delegato di Mohawk. “Da quando siamo entrati nel settore ceramico nel 2002, con l’acquisizione di Dal Tile, Mohawk è diventato il più grande produttore di piastrelle di ceramica al mondo. Vandini ha costruito in questi anni solide partnership e ottime relazioni per offrire design, qualità e valore eccezionali ai nostri clienti”.

“Sono onorato di guidare il segmento Global Ceramic di Mohawk” – ha affermato Vandini – e apprezzo la fiducia di Jeff Lorberbaum e di Chris Wellborn, Presidente e Chief Operating Officer di Mohawk”.

“Questa promozione – continua Vandini – è un riconoscimento del buon lavoro svolto in Europa in questi anni sia a livello personale che a livello di squadra. Marazzi Group è cresciuta molto, in termini di sviluppo tecnologico, organizzativo e di prodotto e sono felice di rimanerne alla guida come Amministratore Delegato. La nomina di Leonardo Tavani, VP Marketing e Distribuzione di Marazzi Group, in azienda dal 1998, come Direttore Generale dell’azienda, rappresenta una garanzia di continuità e una spinta ulteriore verso l’innovazione di prodotto e di posizionamento dei marchi su cui è stato fatto un eccellente lavoro in questi anni”.