Le donne e la cura dell’Appennino Bolognese: un evento di Terra Madre 2024 tra tradizione, innovazione e comunità

Terra Madre arriva sull’Appennino bolognese per celebrare le donne che custodiscono, innovano e rigenerano il territorio. Domenica 8 settembre, Slow Food Area metropolitana di Bologna, all’interno del progetto Il Borgo Collaborativo di Camugnano sostenuto dal PNRR, organizza l’evento Le donne e la cura dell’Appennino Bolognese, un’iniziativa che unisce comunità, biodiversità e creatività, rivolta a tutte le generazioni.

In un momento storico segnato da profonde sfide, a partire da quella climatica, l’evento punta a tracciare una visione positiva per il futuro, ispirata dalle donne che, con dedizione e impegno, hanno mantenuto vive le tradizioni, l’agricoltura e le economie di prossimità nelle aree interne e montuose dell’Appennino bolognese.

Una giornata di incontri, cibo e arte

L’iniziativa si articola attraverso una serie di attività aperte a tutti, che spaziano dalla tavola rotonda, ai laboratori creativi, fino alla Biblioteca Vivente e agli spazi di degustazione.

Il programma completo è consultabile sul sito www.slowfood-bologna.it

Un percorso di innovazione e cura

L’evento si inserisce in un progetto più ampio che mira a promuovere la sostenibilità, la biodiversità e il rilancio dei borghi attraverso nuovi modelli di sviluppo, in cui le donne hanno un ruolo centrale. Con la tavola rotonda, i laboratori e le testimonianze delle protagoniste locali, “Le donne e la cura dell’Appennino” esplora soluzioni innovative e pratiche tradizionali che possono offrire risposte concrete alle sfide attuali. Ed è questo uno dei pilastri su cui Slow Food Bologna sta costruendo un ecosistema per la valorizzazione agroalimentare a Camugnano. Leggi la news qui.

Il programma

9:30-9:45 | Registrazione e accoglienza partecipanti a Palazzo Comelli

9:45-10:00 | Apertura ufficiale con AnnaMaria Masinara, Assessore Comune di Camugnano

10:00-11:20: Tavola rotonda Le donne e la cura dell’Appennino bolognese con rappresentanti delle comunità locali. Modera: Martina Mari , giornalista. Intervengono: Direttrice Bando Borghi – Aurora Toma ; Unione Appennino Bolognese – Francesca Marchi ; Assessore Lizzano in Belvedere – Stefania Torri ; Assessore Marzabotto – Concetta Balzotti ; Vice Sindaco Grizzana Morandi – Virginia Laffi ; EstroVersi – Cinzia Demi ; Città Metropolitana di Bologna – Sara Maldina ; CNA – Sabrina Zimbardi ; UIL Trasporti – Fulvia Panza

11:20-11:30 | Chiusura della tavola rotonda con l’illustratrice Marina Cremonini

12:00-13:00 | Show cooking: la Mela Rosa Romana, regina dell’Appennino bolognese

13:00-15:00 | Pranzo conviviale, a km 0 con prodotti del territorio (costo: 16 euro a persona)

Laboratori e Biblioteca vivente alla Locanda del Mulino Cati ( Località Ponte di Verzuno BO

17:30-19:30 | Laboratorio creativo per grandi e piccini con Camilla Iaconi: ColorFood, il sale della vita

18:00-19:30 | Biblioteca vivente: storie di produttrici, artigiane e innovatrici. Partecipano: CNA e Biodistretto Appennino bolognese – Isabella Angiuli ; L’Albero della Vita – Silvia Pancaldi ; Azienda Agricola Natura di Casa – Carlotta Innocenti ; Azienda Agricola Brunetti – Caterina Morganti ; La Casa nel Bosco – Lorenza Monticelli ; Apicoltura di Katia del Quattro . Accompagna: Marina Kovari , Ambasciatrice per il Patto sul Clima e volontaria Slow Food Bologna

19:30-21:00 | Aperitivo con degustazione guidata di prodotti tipici dell’Appennino Bolognese (12 euro a persona). Incursioni artistiche con performance dal vivo di Giada Giorgini ed Elena Scala.

Prenotazioni

Info e prenotazioni: bologna@network.slowfood.it

Questo evento è realizzato nell’ambito del PNRR: MISSIONE 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura; COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3); MISURA 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”; INVESTIMENTO 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, CUP B78H22000090006

Infine questo appuntamento è parte del programma The Road to Terra Madre, un calendario di eventi che toccano i principali temi che animeranno l’edizione 2024 del grande evento internazionale dedicato alle politiche del cibo. #TerraMadre2024 è We Are Nature. Dal 26 al 30 settembre, a Parco Dora, Torino, grazie al cibo possiamo riscoprirci parte della natura.