Domenica a Bologna la terza edizione di “Ciclolame”

Arriva alla sua terza edizione Ciclolame, la pedalata organizzata dal Centro Commerciale CentroLame in collaborazione con UISP Bologna. L’appuntamento è per domenica 8 settembre 2024. Testimonial per questa edizione è Davide Cassani, campione del ciclismo italiano e commentatore tv.

PROGRAMMA

8:00-10:30 – Ritrovo e iscrizioni presso il CentroLame (Via Marco Polo 3, Bologna)

10:30 – Partenza

La partecipazione al cicloraduno è rivolta a tutte le età; con il contributo di 2,50 euro si riceverà

T-Shirt ufficiale della CICLOLAME

Un buono colazione

Un pratico porta attrezzi

Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.centrolame.info/eventi/ciclolame-2024/