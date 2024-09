Cersaie 2024, il XIX premio ing. Aldo Villa assegnato a Giovanni Savorani

La Commissione di aggiudicazione del ‘Premio internazionale ing. Aldo Villa’, formata dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, dal Presidente di ACIMAC Paolo Lamberti, dal Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia prof. Carlo Adolfo Porro, dal Presidente di SACMI Paolo Mongardi e dalla presidente di Società Ceramica Italiana prof.ssa Cristina Siligardi annuncia che la XIX edizione del prestigioso riconoscimento è stato conferito a Giovanni Savorani, Presidente e fondatore di Gigacer e past president di Confindustria Ceramica.

La cerimonia di consegna del premio si terrà a CERSAIE, presso l‘Auditorium del Centro Servizi – The Square, martedì 24 settembre alle ore 17.00

Giovanni Savorani è stato scelto per il suo impegno e dedizione nel promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale e sociale della industria ceramica italiana, in un periodo particolarmente difficile caratterizzato dalla pandemia, dall’invasione russa all’Ucraina, dal blocco delle esportazioni di argille ucraine, dalla crisi energetica determinata da quotazioni fuori mercato nei prezzi del gas metano, dal rallentamento della congiuntura su molti mercati del mondo.

Il premio, organizzato dalla Società Ceramica Italiana, viene assegnato a personalità di primo piano per i contributi eccezionali e i risultati significativi apportati nel campo ceramico. Tra i requisiti che orientano la giuria nella scelta, l’aver condotto una brillante carriera manageriale o imprenditoriale, sempre orientata all’innovazione di prodotto ed alla difesa della piastrella ‘made in Italy’ in un contesto di sempre più forte competizione internazionale.

Il ‘Premio Internazionale Ing. Aldo Villa’ è stato istituito nel 1988 per ricordare il primo Presidente di SACMI e tra i principali artefici, in qualità di direttore generale, della straordinaria trasformazione di una piccola officina di meccanici di Imola nel leader mondiale della produzione di tecnologie e servizi per l’industria ceramica.

Il palmares del premio parla da solo:

1989 Adriano Bosetti

1991 Alex Muller Georg Bednorz

1993 Romano Minozzi

1995 Philip Rosenthal

1997 Leopoldo Cini

1999 Josè Soriano Ramos

2001 Vittoriano Bitossi

2003 Filippo Marazzi

2005 Carlo Palmonari

2007 Ibrahim Bodur

2009 Michael P. Johnson

2011 Franco Stefani

2013 Giovanni Aliprandi

2014 Franco Manfredini

2016 Mario Rossi

2018 Mariano Paganelli

2018 Giorgio Squinzi

2022 Maurizio Cavagnari

“Siamo estremamente orgogliosi di conferire il Premio Internazionale Aldo Villa a Giovanni Savorani – ha dichiarato la professoressa Cristina Siligardi, presidente della Società ceramica italiana. Il suo straordinario impegno e le sue eccezionali realizzazioni sono fonte di ispirazione per tutti noi”.