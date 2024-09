Castelfranco E.: rinnovata l’intesa sulla Piumateca

Un’intesa che va avanti dal 2022 e che è stata appena rinnovata per i prossimi due anni scolastici: la Piumateca, un fondamentale punto di lettura ospitato presso il plesso scolastico “Falcone e Borsellino”, sarà ancora a disposizione della comunità fino al termine dell’A.S. 2025-2026.

Il punto di lettura è nato con l’obiettivo di garantire una piccola dotazione libraria – in particolare per bambini e ragazzi e narrativa adulti – per i residenti della frazione di Piumazzo che hanno difficoltà a raggiungere autonomamente la biblioteca del capoluogo; inoltre, possono essere esaudite le richieste di lettura consegnando in loco i libri della biblioteca di Castelfranco.

Specifica Silvia Cantoni, assessore alla Cultura, che «è intenzione condivisa del Comune e della Scuola sia garantire la fruizione del punto di lettura da parte degli studenti frequentanti le scuole locali sia permettere l’accesso alla Piumateca a terzi in orario extrascolastico, perseguendo, in tale modo, finalità di valorizzazione dei servizi e di pluralità di risposte sul territorio. Si tratta di un importante presidio culturale. L’apertura al pubblico è garantita in relazione alla disponibilità dei volontari dell’Associazione Bugs Bunny, che ringraziamo per il costante supporto», conclude Cantoni.