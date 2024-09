A Cavriago tutto pronto per la Fiera dei Tori 2024

Il Comune di Cavriago organizza con la collaborazione di Quariegh Proloco di Cavriago e dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Cavriago l’edizione del 2024 della Fiera dei Tori.

L’inaugurazione sarà in piazza Zanti domenica 8 settembre alle ore 11.15 alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa. Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per le strade di Cavriago mercato tradizionale e artigianato artistico.

L’Antica Fiera dei Tori è una delle due importanti fiere organizzate nel corso dell’anno dall’amministrazione comunale oltre a quella del Bue Grasso di marzo.

Le fiere di Cavriago, che erano parte attiva e determinante dell’attività agricola, del costume e delle tradizioni, hanno origini settecentesche: gli animali (bovini in primo luogo ma non solo) erano oggetto non solo di mostre, ma di attrattive di compravendita che ancora, fino a non troppo tempo fa, venivano suggellate ufficialmente con una stretta di mano tra compratore e venditore al posto di contratti scritti.

Oggi la Fiera dei Tori è occasione per riscoprire e apprezzare prodotti eno gastronomici locali, ma anche etnici. L’Emilia Romagna è protagonista al punto che Proloco ha ideato Romilia, un progetto che prevede esposizioni, eventi e sorprese dedicate alla nostra regione.

Domenica 8 settembre in piazza Zanti dalle ore 9.00 sarà infatti organizzata una degustazione di aceto balsamico a cura dell’Accademia Aceto Balsamico Tradizionale Terre di Canossa, mentre alle ore 15.30 si terrà un Masterclass del cappelletto a cura dell’Associazione Reggiana del Cappelletto: per informazioni ed iscrizioni prolocodicavriago@libero.it; nel corso del pomeriggio si terranno esibizioni di mazurca, valzer e polka.

Piazza Benderi farà da scenario alla Festa Romagnola con Ballo Liscio e con gli Schioccatori di fruste Romagnoli.

In piazza Zanti saranno presenti già dalle 19.00 di sabato 7 settembre truck street food: per tutto il weekend sarà possibile gustare piatti tipici della cucina Italiana, prelibatezze delle cucine etniche proposte da ape car, carretti, furgoncini, roulotte e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Nelle serate di sabato e domenica musica dal vivo e spettacoli.

Non manca il Luna Park in piazzale Govi fino a martedì 10 settembre.

E per chi non si accontenta di un giorno di fiera ci sarà la corsa coloreda, la color run organizzata dall’Associazione dei giovani di Cavriago, Cuariegh on the road. Il ritrovo sarà sabato 7 settembre alle ore 17.00 al Korner, nell’area esterna del Pala AEB. Per informazioni e iscrizioni Sofia 350 511 4704 o cavrionroad@gmail.com

“Cavriago è pronto ad ospitare un angolo di Emilia nelle sue piazze e nelle sue strade. Musica, ballo e tradizioni gastronomiche saranno protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Antica Fiera dei Tori.” Dichiara il Vice Sindaco Matteo Franzoni. “Ancora una volta l’entusiasmo e la creatività di Proloco di Cavriago, l’affidabilità degli Alpini e la collaborazione delle associazioni del paese rendono possibile organizzare la fiera, evento importante per l’intera comunità ed occasione di incontro per i cittadini e vetrina per il paese.”