Un intenso weekend di eventi per Finale Emilia

Finale Emilia si prepara a vivere un fine settimana molto ricco di eventi e iniziative.

Presso lo Stadio Comunale di via di Sotto 2, venerdì 6 va in scena il “Magnagat Beer Fest” con la presentazione della prima squadra dello Junior Finale, società organizzatrice dell’evento, e proseguirà, tra cibo e musica, anche sabato 7 settembre.

Sempre venerdì 6 settembre, la Stazione Rulli Frulli, a partire dalle ore 18.00, con una grande festa inaugurerà il “trenino” che torna a Finale Emilia, esattamente 60 anni dopo l’ultima corsa della linea ferroviaria per Modena, per diventare un curioso e simpatico prolungamento del ristorante “La Stazione Bar Cucina”.

Sabato 7, alle ore 16.00, in via per Modena 48/B, verrà inaugurata la nuova ambulanza per le emergenze e urgenze di cui si è dotata la Croce Rossa Italiana di Finale Emilia. Nel corso dell’inaugurazione, che sarà una vera e propria festa con musica e buffet, verranno anche consegnate le Benemerenze arrivate dalla C.R.I. Nazionale per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati durante il periodo COVID.

Ancora sabato 7, a partire dalle ore 17.00, il Parco dell’Ovest ospita la Festa di Settembre, organizzata dal circolo ricreativo culturale Parco dell’Ovest. Si comincia con laboratori creativi con animatori per i più piccoli, poi dalle ore 19.00, “apericena” e dalle ore 21.00 piano-bar con Alberto Bertoli.

Nel pomeriggio di sabato sono in programma anche due eventi culturali. Il primo, alle 15.30, alla Biblioteca comunale Giuseppe Pederiali, dove verrà presentato il libro “Alberto Guzzinati. Il cavaliere di Porta San Paolo”. Alla presentazione interverrà l’autrice, la pronipote Alberta Manni (nipote della sorella di Alberto), insieme ad Alvise Manni, storico locale che ha curato la pubblicazione, e Fabio Montella, autore di ricerche sulla prigionia e l’internamento di militari.

A partire dalle ore 16.30, nel Duomo di Finale Emilia, verrà invece presentato il progetto “Una corona a palazzo” curato da Laura Corallo, presidente di ViceVersa Aps, e Laura Rebuzzi, presidente di B&B Bassa Emilia Romagna. Il progetto intende valorizzare e promuovere la storia della Regina Maria Beatrice d’Este, ultima regina cattolica d’Inghilterra. Sarà presente all’incontro anche l’artigiana finalese Lucia Vicenzi che ha realizzato con grande maestria la copia della corona di Mary of Modena che resterà esposta nel Duomo finalese per tutto il mese di settembre.

Al termine dell’incontro, alle ore 18,00, inizieranno le celebrazioni religiose per la festa patronale della Madonna delle Grazie con la Messa, a cui farà seguito la processione per le vie di Finale Emilia fino alla chiesa dell’ex Seminario.

Celebrazioni che si concluderanno domenica 8 settembre, alle ore 17.00, con la processione dalla chiesa dell’ex Seminario al Duomo e, alle ore 18.00, con la Messa solenne celebrata dal parroco don Daniele Bernabei.

Domenica 8 è anche la giornata della Magnafinal, la passeggiata enogastronomica di dieci chilometri tra campagna e centro storico finalese, intervallata da 10 tappe per assaporare le delizie del territorio, che si concluderà con una grande festa, a partire dalle ore 15.00, alla Stazione Rulli Frulli.

Sempre domenica 8 settembre, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, sarà festa anche presso la sede di via Monte Grappa dell’Associazione Volontari Pro Handicappati che proporrà le proprie celeberrime frittelle e i gnocchi fritti farciti. A fare da sottofondo all’iniziativa la musica live di Ruggero.