Team Enjoy trasforma la degenza e la Radiologia pediatrica del Policlinico

Team Enjoy Events and Fun ancora vicino ai bambini ricoverati al Policlinico di Modena. Dopo la realizzazione, nel 2022, di un ambiente colorato per accogliere i bambini negli Ambulatori Pediatrici, il Team ha lanciato un nuovo progetto Esploratori Coraggiosi che trasformerà in una jungla da esplorare tutte le degenze di Pediatria. In un secondo momento, pannelli colorati, abbelliranno anche la RX viscerale e la sala di attesa della Risonanza Magnetica al piano seminterrato del Policlinico, che viene utilizzata dai bambini in cura al Policlinico. I disegni sono realizzati da un professionista grafico e installati da una ditta specializzata e quindi hanno tutte le caratteristiche necessarie a essere posizionati all’interno di una struttura ospedaliera.

“Il Policlinico – ricorda il Direttore Generale dott. Claudio Vagnini – ha una lunga tradizione di Ospedale a Misura di Bambino che è una forma di umanizzazione della cure che ben si inserisce nella vision fortemente promossa dall’attuale Direzione generale. Il progetto di Team Enjoy si colloca in questo percorso e aggiorna le decorazioni del reparto per adattarle ai bambini di oggi. Sono convinto che essere possano stimolare l’immaginazione, ridurre lo lo stress e creare un ambiente più familiare e confortevole per i piccoli pazienti, le loro famiglie e il personale. Grazie a Team Enjoy per lo sforzo e la sensibilità.”

“Questo progetto è stato finanziato ancora una volta grazie ai proventi dei vari eventi musicali e culturali che il Team Enjoy e tanti preziosi partners hanno realizzato durante questo anno – dichiara il Presidente Nicola Ortugno – I disegni sono stati realizzati tutti a mano dal nostro grafico e messi a disposizione per questo ennesimo splendido progetto. L’Obiettivo di ENJOY COLOR CARE è colorare l’Ospedale INSIEME, perché la bellezza deve essere il primo ricordo di ogni bambino che arriva in Ospedale. Un segnale di un progetto che avanza senza sosta per migliorare gli ambienti pediatrici della nostra provincia”.

Team Enjoy sta lavorando per realizzare una decorazione originale destinata agli ambienti del reparto in cui sono ospitati i piccoli degenti, sviluppata internamente e con il supporto di alcuni professionisti del settore grafico. Il progetto “Esploratori Coraggiosi” trasformerà il reparto in una giungla fantastica, dove i piccoli esploratori saranno immersi in avventure straordinarie.

“Il Policlinico di Modena – aggiunge il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile prof. Lorenzo Iughetti – ha una lunga tradizione di Ospedale a Misura di Bambino, con spazi colorati e confortevoli, realizzati grazie alla collaborazione in questi anni di scuole e associazioni. La fantasia, infatti, è uno dei principali strumrenti con cui il bambino elabora il mondo intorno a sé ed è fondamentale stimolarla in un ambiente come quello ospedaliero che è estraneo al bambino e che lo spaventa. Umanizzare l’ambiente ospedaliero diventa così un vero e proprio ausilio alla cura. Grazie, quindi, ancora a Team Enjoy per la sensibilità”

Attraverso l’uso di colori vivaci, decorazioni tematiche e giochi interattivi, verrà realizzato un ambiente accogliente e divertente per i bambini ricoverati. Questo approccio punta a rendere il soggiorno in ospedale più piacevole, contribuendo allo stesso tempo al benessere e alla guarigione dei nostri giovani pazienti, offrendo loro un’esperienza meno traumatica mentre affrontano le sfide della cura medica.

“Molte apparecchiatura radiologiche, – commenta il prof. Pietro Torricelli, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini – pur essendo eccezionali strumenti di diagnostica, possono avere caratteristiche di aspetto o rumorosità tali da indurre timore o apprensione, in particolare nei piccoli pazienti. Per questo motivo abbiamo accolto con favore e riconoscenza la proposta di Team Enjoy, pervenuta e sviluppata grazie al collega radiologo Dott. Claudio Morandi, di rendere più accoglienti due ambienti, quello della Radiologia Viscerale e della Risonanza Magnetica che spesso ospitano, per l’esecuzione di esami, i bambini in cura presso il Policlinico.”

La raccolta fondi

La raccolta fondi per questo progetto è partita già il 28 giugno con Formigine la “Summer Music Night” è stata allestita una mostra di pittura a cura degli Artisti della Redecocca, la presenza di un mercatino di artigianato artistico, un food and drink open bar, un torneo di biliardino accompagnato da una DJ Set e, dalle 21, musica live a cura della band rock Fergus, Gustavo Savino al pianoforte per un tributo a Pino Daniele assieme a Luca Annunziata e uno spettacolo di danza con gli allievi della scuola Backstage.

Il 15 settembre in Piazza Calcagnini a Formigine (MO) ci sarà un pomeriggio di musica, danza e tantissimo, un aperitivo solidale un torneo di Biliardino

La Settimana dal 16 al 22 settembre si terrà un torneo sportivo di beach volley interospedaliero.