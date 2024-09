Ruba un monopattino dal cortile di un condominio, donna denunciata a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio di martedì 3 settembre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in viale Montegrappa a seguito della segnalazione, effettuata dalla vittima, di un presunto furto in atto. Sul posto, gli operatori trovavano un uomo e una donna che stavano discutendo animatamente. Riportati entrambi alla calma, l’uomo riferiva di aver notato, affacciandosi dal balcone della sua abitazione, una donna che, dopo aver scavalcato la recinzione del cortile del condominio, prendeva un monopattino e si allontanava.

A quel punto l’uomo, riconosciuto il monopattino di sua proprietà, scendeva in strada e, dopo aver allertato il 113, iniziava a rincorrere la donna che, vistasi inseguita, si allontanava velocemente a bordo del mezzo appena asportato. Dopo qualche minuto di inseguimento, il richiedente vedeva la donna fermarsi e consegnare il monopattino appena sottratto ad un altro soggetto che in modo repentino si dileguava a bordo del mezzo. Esattamente in quel frangente la vittima riusciva a raggiungere la presunta autrice del furto e, contestualmente, arrivava sul posto una Volante che immediatamente divideva le parti al fine di scongiurare conseguenze ulteriori.

Ricostruita tutta la vicenda la donna, identificata per un’italiana di 41 anni, è stata accompagnata presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, è stata deferita in stato di libertà per le ipotesi di reato di furto aggravato in concorso con ignoti e violazione di domicilio.