Modena Nerd 2024: tutto pronto per la nuova edizione della fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop a ModenaFiere

Un appuntamento unico e in costante espansione, ideato per catturare l’interesse di famiglie, giovani e appassionati, unendo le diverse espressioni della cultura pop. Tra gli ospiti speciali spicca Natalia Tena, attrice di fama internazionale nota per i suoi ruoli in Harry Potter e Il Trono di Spade, seguita da Giorgio Vanni, l’amato interprete delle sigle animate e Anna Mazzamauro, icona della comicità italiana.

Non mancheranno le voci più apprezzate del doppiaggio: Leonardo Graziano (Sheldon Cooper in The Big Bang Theory), Alessandro Quarta, Andrea Lavagnino (rispettivamente Il Professore e Berlino ne La Casa di Carta), e Mosè Singh (Zenitsu in Demon Slayer). Inoltre, si uniranno all’evento Sio e Fraffrog, noti creator digitali, insieme a Simple & Madama, seguitissimi content creator del mondo del fumetto con oltre 300.000 follower sui social. Infine Yoshiko Watanabe, maestra del fumetto giapponese e collaboratrice storica del “Re dei manga” Osamu Tezuka.

La data è segnata sul calendario e l’attesa è palpabile: Modena Nerd sta per fare il suo grande ritorno. Sabato 7 e domenica 8 settembre ModenaFiere si trasformerà in un vibrante caleidoscopio di emozioni all’insegna della cultura pop; dai fumetti ai cartoni animati, dagli anime giapponesi alle grandi produzioni cinematografiche, passando per il mondo dinamico dei giochi e dei videogiochi. Un evento che promette di unire le generazioni in un’esplosione di divertimento e allegria.

Alla sua ottava edizione Modena Nerd conferma la sua crescita continua, arricchendosi ogni anno di nuovi contenuti entusiasmanti e ampliando l’offerta per un pubblico sempre più vasto. L’evento si propone di stupire i visitatori non solo con la presenza di ospiti di prestigio, ma anche grazie a una varietà di aree interattive che promettono esperienze uniche e coinvolgenti.

La manifestazione è rinomata per ospitare un cast di alto calibro e quest’anno non sarà di certo da meno, con una serie di ospiti davvero eccezionali. Tra loro spicca il nome di Natalia Tena – celebre per il ruolo indimenticabile di Nymphadora Tonks nella saga di Harry Potter e per quello di Osha in Game of Thrones – la quale domenica 8 settembre salirà sul palco e si racconterà nel corso di un’intervista aperta a tutti i visitatori, per poi incontrare i fan, firmare autografi, fare foto e rispondere alle loro domande.

Non solo i protagonisti del grande schermo, ma anche le voci che lo animano si danno appuntamento a Modena Nerd: sabato e domenica Mosè Singh, noto per aver prestato la voce a Denji in Chainsaw Man e Zenitsu in Demon Slayer. Domenica toccherà ad Alessandro Quarta, voce di Topolino e Pedro Alonso (Berlino ne La Casa di carta), Andrea Lavagnino (Alvaro Morte, il Professore ne “La casa di carta”), e Leonardo Graziano (Naruto e Jim Parsons, Sheldon Cooper nella serie “The Big Bang Theory”), quest’ultimo con la meravigliosa Anna Mazzamauro, amata soprattutto per il ruolo della Signorina Silvani nella saga di Fantozzi.

Anche il mondo del web avrà il suo spazio d’onore: Cicciogamer89, youtuber con oltre tre milioni di iscritti, sarà presente per incontrare i fan e condividere con loro la sua passione per i videogiochi e non solo. Ci sarà anche Mark The Hammer, musicista, polistrumentista e creator, famoso per le sue sfide impossibili e i tutorial ironici.

Ma la magia non si limita al cinema, al doppiaggio, al mondo dei creator e a quello dei fumetti, perché come sempre a Modena Nerd anche la musica è protagonista. Sabato sarà la volta di un imperdibile show con Vince Tempera, celebre compositore delle sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di molti, il quale interpreterà al piano le sue canzoni iconiche come “UFO Robot” e “Capitan Harlock”, insieme alla cantante Paola Lavini. Domenica lo spettacolo continua con Giorgio Vanni e la sua band, I Figli di Goku. Il re delle sigle dei cartoni animati promette un concerto imperdibile, carico di emozioni, divertimento e una dose di nostalgia che farà brillare gli occhi di tutti i fan.

Il mondo del gaming avrà come sempre un ruolo da protagonista, unendo passato e presente in un’esperienza unica. I padiglioni si trasformeranno in una vera e propria sala giochi, con videogames arcade e console di ultima generazione. I visitatori potranno riscoprire la magia del passato grazie a centinaia di postazioni retrogaming, dall’Atari al Commodore e al Megadrive. Non mancheranno inoltre i leggendari cabinati degli anni Ottanta, con ben 100 giochi arcade a disposizione per soddisfare la nostalgia degli appassionati, tutti fruibili senza gettoni.

La futuristica Gamers Arena sarà invece il cuore pulsante delle sfide moderne con i titoli più recenti, come Tekken 8, Fortnite e Just Dance. Qui i partecipanti potranno sia giocare liberamente sia cimentarsi nei numerosi tornei, vivendo così un’esperienza di gioco completa e coinvolgente.

I giochi su schermo non saranno gli unici protagonisti: una vasta area sarà dedicata anche ai giochi da tavolo; i visitatori potranno esplorare una ricca selezione di titoli, dai grandi classici alle ultime novità, grazie a decine di postazioni dove provare e scoprire nuovi board games, acquistabili poi negli attigui stand commerciali.

Modena Nerd non sarebbe la stessa senza l’inconfondibile area mattoncini, una delle attrazioni più amate, a cura di Mocbricks. Questa sezione, diventata ormai un simbolo dell’evento, è un vero paradiso per gli appassionati di costruzioni LEGO®️ e per chiunque ami lasciarsi stupire dalla creatività. Anno dopo anno questo spazio si trasforma in un’esperienza immersiva, dove i visitatori possono ammirare dettagliati diorami, monumentali costruzioni architettoniche e intricati modelli che raccontano storie fantastiche. Quest’anno l’area si arricchisce ulteriormente con il diorama giocabile di SuperLorenzo, Lorenzo Nikolai Novikov, il più giovane LEGO®️ designer italiano. La sua straordinaria creazione, che riproduce l’Isola di Mario con circa 78.000 pezzi LEGO®️, non solo incanterà grandi e piccini, ma offrirà anche un’esperienza interattiva unica, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nel mondo di Super Mario e mettere alla prova la loro creatività con attività di costruzione libera per tutta la famiglia.

Nel padiglione A e B si staglia poi l’area commerciale: un vero e proprio bazar delle meraviglie, dove ogni visitatore può scoprire articoli unici e affascinanti. Gli stand offrono una vasta selezione di prodotti, dai gadget più originali agli esclusivi articoli nipponici, passando per giochi, peluche, accessori e t-shirt dei brand più amati. E non è tutto: gli appassionati di fumetti potranno esplorare un’offerta variegata e imperdibile, dai manga ai supereroi americani.

E per un tocco finale di pura magia artistica, come non menzionare l’Artist Alley, lo spazio esclusivo dedicato agli incontri tra il pubblico e i rinomati disegnatori di fama internazionale. I visitatori avranno l’opportunità di interagire direttamente con oltre 70 artisti, osservare il loro processo creativo, porre loro domande, ricevere consigli e collezionare autografi. Tra i protagonisti di quest’edizione Yoshiko Watanabe, la celebre sensei che ha collaborato con Osamu Tezuka alla creazione di serie animate storiche come “Astroboy”, “Kimba – Il Leone Bianco” e “La Principessa Zaffiro”. E gli amatissimi Simple & Madama, content creator del mondo del fumetto con oltre 300.000 follower sui social.

Tra gli eventi più attesi la presentazione della casa editrice Gigaciao, che vedrà sul palco due dei suoi fondatori, Fraffrog e Sio, i quali condivideranno le loro esperienze e il loro percorso creativo, ispirando artisti e appassionati della nona arte grazie al loro talento.

In esclusiva per Modena Nerd, SaldaPress presenterà in anteprima il suo nuovo progetto editoriale, Energon Universe, con due variant disponibili esclusivamente al proprio stand e un panel di presentazione con gli autori protagonisti, Lorenzo De Felici e Flaviano. Inoltre, l’evento offrirà una serie di workshop gratuiti, in collaborazione con le scuole del fumetto, che permetteranno al pubblico di partecipare e apprendere i segreti e i trucchi del mestiere direttamente dai professionisti del settore.

INFORMAZIONI IN BREVE

Quando: sabato 7 e domenica 8 settembre dalle ore 10 alle ore 19.

Organizzatore: ModenaFiere

Dove: Quartiere fieristico di Modena in Viale Virgilio 70/90 a 2 minuti dall’uscita del casello dell’autostrada di Modena Nord.

Ingresso: I biglietti sono acquistabili in prevendita direttamente sul sito di manifestazione www.modenanerd.it e nei punti vendita Vivaticket. Sarà possibile acquistare il biglietto anche direttamente a ModenaFiere presso i botteghini del quartiere fieristico.

Aggiornamenti: www.modenanerd.it – https://www.facebook.com/modenanerd/ – https://www.instagram.com/modena_nerd/