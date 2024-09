Demetra e Persefone del Teatro dell’Orsa a Quattro Castella per il Festival PoetaTerra

Domenica 8 settembre alle ore 17.30 Demetra e Persefone, spettacolo itinerante per gli spazi naturali del Teatro dell’Orsa, attraverserà il Castello di Bianello a Quattro Castella (RE), nell’ambito della quarta edizione del Festival PoetaTerra.

«Camminando si sentono i passi della poesia che in origine erano bestie, piante, insetti, rumori del cielo e della terra»: Monica Morini cita Giuliano Scabia per introdurre la creazione, da lei diretta e interpretata insieme a Bernardino Bonzani, Chiara Ticini, Clelia Cicero e Alice Melloni accompagnati dalle musiche composte ed eseguite dal vivo da Gaetano Nenna (clarinetto) insieme a Mirka Cassinadri (flauto).

«La parola poetica e la musica ci colgono di sorpresa lungo il cammino e da camminanti gli spettatori si lasciano attraversare dall’esperienza» aggiunge la regista in merito allo spettacolo che si avvale della drammaturgia sonora di Antonella Talamonti e della collaborazione alla drammaturgia di Annamaria Gozzi «Un cammino in natura verso un luogo dove, nel paesaggio, è possibile riconciliarsi con il mito di Demetra, con la nascita delle stagioni, dove il bene viene dal male e il male viene dal bene».

«La felicità ha quattro direzioni che qui si manifestano. Il Rito di immersione nel silenzio vivo della natura, sentiero fatto di passi in ascolto, il paesaggio di musica che si libera tra gli alberi, poi di versi tra i rami. Un viaggio di scoperta sulle orme di Demetra e Persefone, tra buio e luce, silenzio e voce. Nel mito antico si apre la soglia del tempo, il teatro dei camminanti raccoglie il suono del mondo, custoditi da rocce, alberi e vento, la poesia si fa voce, coro, musica, e traccia mappe per perdersi e ritrovarsi» conclude Monica Morini in merito allo spettacolo per adulti, eventualmente accompagnati da ragazze e ragazzi dai 9 anni d’età «Cosa eravamo prima? E dove? Quando sono le nate le stagioni? Demetra ci guida nel viaggio. Una performance in natura, fatta di un noi attento alla meraviglia».

Partecipazione allo spettacolo gratuita con prenotazione obbligatoria: messaggio WhatsApp al 351 548 2101.

Ritrovo: Chiesa di San Antonino, Quattro Castella (RE).

Consigliate scarpe comode e borraccia.

Prima dello spettacolo sarà possibile partecipare a una visita guidata al Castello. Info, costi e prenotazioni al link https://www.gruppostoricoilmelograno.com/bianello-prenotazioni.

Info e programma Festival PoetaTerra: https://www.teatrodellorsa.com/festival-poetaterra/.