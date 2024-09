Bologna: aggressione in via Piave, morto un giovane. Fermato il presunto autore

Ieri sera intorno alle ore 22.30, le volanti sono intervenute in via Piave per la segnalazione di un’aggressione tra più soggetti. Gli operatori giunti sul posto accertavano che pochi minuti prima si era innescata una lite tra alcuni ragazzi, nell’ambito della quale uno di loro aveva estratto un coltello con cui aveva colpito due soggetti di 16 e 17 anni, uno dei quali risultava particolarmente grave.

Quest’ultimo, il 16enne, trasportato immediatamente in ospedale Maggiore, è deceduto poco dopo per le lesioni riportate. L’altro ragazzo rimasto ferito è stato invece dimesso con prognosi di dieci giorni. A seguito degli accertamenti svolti, gli operatori di Polizia hanno individuato e fermavano un altro minore, la cui posizione è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.