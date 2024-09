Bicicletta elettrica rubata a Modena ritrova e restituita ai turisti a cui era stata sottratta

Una coppia di turisti tedeschi aveva parcheggiato in corso Duomo a Modena una bicicletta elettrica, dal valore di circa 2.500 euro, per recarsi a visitare la Cattedrale.

All’uscita, verso le ore 12 di mercoledì 4 settembre, la brutta sorpresa: la catena era stata tranciata e la bicicletta rubata. Senza perdere la calma, sono andati a denunciare il furto al vicino Punto città sicura di piazza Matteotti, attivando nel contempo il localizzatore gps che avevano nascosto sotto al campanello della bicicletta.

Gli operatori di Polizia locale presenti hanno immediatamente avvisato una pattuglia che, preso contatto con i turisti tedeschi, ha iniziato a cercare la due ruote, che dalla app risultava ferma indicativamente tra via Sant’Agostino e strade limitrofe.

Con la collaborazione dei cittadini residenti nei palazzi circostanti, che hanno aperto i portoni e consentito di controllare gli androni, in breve tempo gli operatori di Polizia locale hanno ritrovato la bicicletta elettrica, che entro le ore 15 era nuovamente nelle mani dei legittimi proprietari, grati anche per la celerità dell’operazione.

Sono ora in corso le indagini, anche con l’utilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate in centro storico, per trovare i responsabili del furto.