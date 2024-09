Al parco con un coltello a serramanico: denunciato a Reggio Emilia dalla Polizia Locale

Nel corso di controlli effettuati per la prevenzione della microcriminalità e a seguito di segnalazioni da parte di residenti, gli agenti del Nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia hanno denunciato un 38enne fermato in zona Mirabello con un coltello a serramanico.

Durante un controllo effettuato nei giorni scorsi tra via Matteotti e la Polveriera, gli operatori del Comando di via Brigata Reggio hanno individuato l’uomo, già conosciuto alle forze di polizia, che alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi dell’arma gettandola fra i cespugli. Il gesto, tuttavia non è passato inosservato e l’uomo è stato fermato. Condotto negli uffici del comando della Polizia locale il 38enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetto atto a offendere.