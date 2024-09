A Castelfranco inizia il Mese dello Sport

Con il Galà dello Sport, che ha portato, ieri sera, in Piazza della Vittoria a Castelfranco Emilia, oltre cento atleti che si sono distinti nell’ultimo anno per merito, impegno e risultati ottenuti, si è aperto ufficialmente il Mese dello Sport della città. Nel centenario della partecipazione della concittadina Alfonsina Morini Strada alla dodicesima edizione del Giro d’Italia, infatti, il Comune di Castelfranco Emilia, insieme alle associazioni del settore, ha investito convintamente nella promozione di eventi sportivi che per i prossimi quaranta giorni animeranno il territorio. Con una piacevole riconferma: dal 10 al 13 ottobre il Mese si concluderà con l’attesissimo appuntamento di SFIDE – Festival della Sconfitta, che porterà in città nuovamente nomi di spicco del mondo dello sport.

Fino al 15 settembre sarà visitabile l’esposizione temporanea dedicata alla vita e alla carriera di Alfonsina Morini Strada. Durante lo stesso periodo di tempo, la Biblioteca Comunale proporrà ai suoi utenti due esposizioni bibliografiche a tema ciclismo, una per adulti e una per bambini e ragazzi, corredate di bibliografie di approfondimento. La Notte dello Sport, programmata a partire dalle 20.30 di venerdì 20 settembre e a cura dell’Associazione Kinesfera, regalerà, tra Piazza della Vittoria e Corso Martiri, un assaggio di attività in linea con l’ambizione di avere un impianto sportivo a cielo aperto. Sabato 28 settembre, l’ASD Formiginese, in collaborazione con l’Associazione giovanile TILT, promuoveranno, alle 15.30, un laboratorio ludico-didattico dedicato al ciclismo a Manzolino presso l’area parrocchiale. Domenica 29 settembre sarà il turno, alle 13.30, del 52esimo Circuito di Manzolino, con diverse gare maschili di ciclismo. L’iniziativa si colloca nel compleanno centenario della Forti Pedali, storica realtà nata nella località appena citata nel 1924. Il Mese dello Sport terminerà domenica 13 ottobre, dopo la quattro giorni di SFIDE – Festival della Sconfitta.

«Tra fine agosto e l’inizio di settembre – illustra Alessandro Salvioli, vicesindaco di Castelfranco Emilia – abbiamo creato le premesse per aprire un mese che sarà all’insegna dello sport, del divertimento e delle politiche inclusive. Sono diversi gli appuntamenti adatti a tutte le fasce d’età e sparsi lungo tutto il territorio. Grazie alla grande collaborazione con le realtà sportive che quotidianamente operano in città e nelle frazioni abbiamo costruito un programma che prova a rispondere ai più diversificati interessi sportivi. È un impegno che come Città da anni ci siamo presi aderendo alla settimana europea dello sport, cioè quella compresa tra il 23 e il 30 settembre».