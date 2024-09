Una serata di giochi da tavolo in biblioteca a Castelnovo Sotto

La biblioteca di Castelnovo di Sotto organizza una serata dedicata ai giochi da tavolo, sia per neofiti che per esperti. La “Board games night” sarà lunedì 9 settembre, alle ore 21,

Tra i giochi proposti ci saranno Carcassone, Sushi dice, Trio, Kluster, Dungeon Fighter, Imagine e Marvel United. Per questi giochi l’età minima è di 8 anni.

Inoltre ci sarà un tavolo in cui si effettuerà un’avventura al meraviglioso gioco di ruolo Dungeons and Dragons. In questo caso l’età minima è di 14 anni e si accede al gioco su prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it o usando il numero 335.7419735.