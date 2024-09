Sabato 14 settembre Open Day Papilloma Virus (HPV) a Reggio Emilia

Le infezioni da Papilloma virus-HPV sono associate allo sviluppo di tumori, per questo è fondamentale prevenirle.

In Regione Emilia-Romagna la vaccinazione è offerta attivamente a maschi e femmine al compimento dell’11esimo anno di vita e rimane gratuita fino al compimento del 26esimo anno, ma è tanto più efficace quanto più precocemente eseguita.

Proprio alla vaccinazione HPV, gratuita ad accesso libero dalle ore 8 alle ore 16, è dedicata la giornata di sabato 14 settembre 2024 nella sede del Servizio di Igiene Pubblica al Padiglione Ziccardi in via Amendola a Reggio Emilia per:

ragazze nate dal 1999 al 2012;

ragazzi nati dal 2006 al 2012;

persone con specifiche condizioni di rischio o patologie previste dal Piano vaccinale della Regione Emilia Romagna 2023-25

In Emilia Romagna l’offerta gratuita è estesa, senza limite d’età, in caso di positività all’HIV e per donne che abbiano diagnosi pregressa di lesioni HPV correlate, trattate mediante conizzazione.

È prevista l’offerta gratuita, inoltre, per specifiche categorie di persone a rischio, fino ai 46 anni di età non ancora compiuti (45 anni e 364 giorni): uomini che fanno sesso con altri uomini, persone che praticano la prostituzione, persone che intraprendono il percorso di transizione di genere o hanno specifiche condizioni patologiche.

Per saperne di più:https://salute.regione.emilia-romagna.it/screening/cervice-uterina/faq/il-vaccino