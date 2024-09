La.BO.rinto, l’iniziativa di Ateneo Bologna per i diplomandi degli istituti tecnici e professionali

Giunta alla sua seconda edizione, dopo il riscontro positivo dell’anno scorso, l’iniziativa La.BO.rinto ha appena accolto in Ateneo sessanta studentesse e studenti di IV superiore, provenienti da istituti tecnici e professionali della Regione ER, Veneto, Toscana e Marche.

Messa in campo da Università di Bologna ed ER.GO ‒ Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori della Regione EmiliaRomagna, ha l’obiettivo di coinvolgere e supportare chi, indipendentemente dal talento individuale, spesso rinuncia all’ingresso nel sistema universitario per i motivi più vari, tra cui la condizione economica o l’ambiente culturale di provenienza.

Per cinque giornate completamente gratuite presso una delle risidenze universitarie (pasti inclusi), le giovani studentesse e i giovani studenti hanno la possibilità di scoprire quanto gli studi universitari siano una straordinaria opportunità della quale ciascuno può approfittare, a prescindere dalle condizioni economiche di partenza. Un’opportunità che può cambiare la vita.

In programma attività didattiche suddivise per ambiti con i docenti dell’Università di Bologna in base alle preferenze espresse dai partecipanti; incontri di orientamento sulla scelta universitaria e visite guidate presso le altre sedi del Multicampus (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini).

Entrare nel cuore dell’Ateneo, nei suoi spazi, tra chi è già iscritto o sta per laurearsi, offre infatti un’importante occasione per conoscere il sistema universitario, interrogarsi sulle proprie autentiche inclinazioni alla prosecuzione degli studi, confrontarsi in libertà con docenti, personale specializzato e studenti coetanei e universitari.