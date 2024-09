Irregolarità igienico-sanitarie: sanzionato un ristorante etnico situato a Parma

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative igienico-sanitarie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma, insieme al personale della locale Azienda U.S.L., hanno effettuato un’ispezione presso un esercizio di ristorazione etnica situato a Parma.

Durante l’ispezione, sono stati sequestrati amministrativamente 2,5 kg di prodotti ittici, del valore commerciale di circa 50 euro. I prodotti sono stati sequestrati poiché privi delle necessarie indicazioni riguardanti la loro tracciabilità e conservati in modo non conforme alle normative vigenti.

Sono state inoltre rilevate significative carenze igienico-sanitarie nel locale adibito a deposito alimenti. Tra le criticità riscontrate, sono emerse condizioni di sporcizia vetusta, sia nel deposito che all’interno della cella frigorifera, la presenza di ragnatele con ragni vivi e blatte, e l’utilizzo di contenitori per i rifiuti non idonei.

Al legale rappresentante dell’attività sono state impartite prescrizioni immediate per il ripristino delle condizioni igieniche e, per le violazioni accertate, sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo totale di 4.500 euro.