Il 13 settembre i “modenesi” d’oro del volley in Municipio

Riconoscenza e orgoglio per personalità dello sport che, da Modena, hanno saputo raggiungere i grandissimi risultati alle ultime Olimpiadi di Parigi nell’ambito del volley, femminile e maschile.

Venerdì 13 settembre il sindaco Massimo Mezzetti, con l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, riceverà in due diversi momenti l’allenatore delle azzurre del volley Julio Velasco e il suo vice Massimo Barbolini con il fisioterapista Francesco Bettalico. In Municipio arriverà anche il responsabile delle statistiche per la nazionale francese Roberto Ciamarra e braccio destro dell’allenatore Andrea Giani che è stato contattato dall’Amministrazione Comunale e sarà ricevuto appena possibile dal punto di vista organizzativo.

Per il sindaco Mezzetti e l’assessore Bortolamasi: “Ricevere queste importanti figure sportive è un modo per dire grazie a nome della nostra città. Modena è la culla della pallavolo e l’ultima edizione delle Olimpiadi, l’ha dimostrato ancora una volta”.

Quello di venerdì 13 è un omaggio del Comune ad alcuni tra i protagonisti del trionfo di Parigi che ha avuto un marcato cuore modenese visti i trascorsi di Julio Velasco,che a Modena ha raccolto i suoi primi successi nella mitica Panini e Massimo Barbolini che è stato suo vice per poi diventare primo allenatore proprio della Panini dal 1990 al 1992. Bettalico, classe 1990 e modenese di origine come Barbolini, ha avuto finora una carriera molto brillante, dal Modena Volley alla chiamata di Velasco nelle nazionali giovanili fino a questa avventura olimpica. Ciamarra, umbro di origine, è in forza al Modena Volley in cui, negli anni, ha conseguito importanti risultati sportivi, dall’indimenticabile scudetto del 2016, fino alla conquista della Coppa Cev nel 2023.

Barbolini, Bettalico e Ciamarra arriveranno in Municipio alle 12 per essere ricevuti da Sindaco e Assessore, alle 19 sarà invece il momento dell’incontro con Velasco per coronare una giornata nel segno della pallavolo e di Modena.