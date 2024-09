Approvate le linee programmatiche e la salvaguardia di bilancio nel Comune di Medicina

Nell’ultimo Consiglio comunale sono state approvate le linee programmatiche presentate dal Sindaco Matteo Montanari relative alle azioni da portare avanti nel corso del mandato 2024-2029.

L’Amministrazione ha l’obiettivo di continuare a innovare e investire sul territorio per rendere Medicina un posto sempre migliore dove vivere. Tra le priorità, concludere le tante opere pubbliche iniziate nel precedente mandato per un valore complessivo che supera i 21 milioni di euro.

Nei prossimi 5 anni il Comune vuole spingere ancora sugli investimenti, sull’inclusione, sulle politiche del welfare, sulla tenuta sociale e sulla partecipazione cittadina. Ponendo una nuova attenzione anche sulle frazioni, sull’ambiente e la rigenerazione urbana per migliorare la vivibilità e la sostenibilità della città.

Significativo anche l’impegno sociale nel riguardo dei bambini, giovani, adulti e anziani della comunità medicinese. Focus anche sugli interessi dei ragazzi e dei giovani con particolare attenzione ai luoghi di incontro, dello sport, della cultura e dello studio a loro dedicati.

Durante la seduta è stata istituita la commissione consiliare Affari Istituzionali e sono stati eletti la presidente Valentina Baricordi (capogruppo Partito Democratico) e il vicepresidente Jessy Simonini (capogruppo Medicina Attiva). Istituita anche la commissione consiliare Bilancio ed eletti il presidente Gianni Tosi (Fratelli d’Italia) e il vicepresidente Ercole Garelli (Civica Medicinese).

Il Consiglio comunale ha poi approvato la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale di bilancio con l’applicazione per l’esercizio 2024 dell’avanzo di amministrazione relativo al 2023. In seguito è stata convalidata la modifica al Documento Unico di Programmazione 2024/2026.

«Il Comune di Medicina conferma un bilancio sano e solido, fortemente orientato agli investimenti e con un’ottima liquidità finanziaria. L’avanzo libero 2023 è di oltre 1 milione di euro. Nel 2024 sarà applicato in parte per sostenere alcuni progetti dedicati alle scuole, alle politiche sociali-welfare e alle attività culturali. Inoltre, per finanziare interventi di manutenzione ordinaria e incarichi di progettazione. Mentre circa 550 mila euro saranno destinati alle spese in conto capitale, cioè agli investimenti già inseriti nelle linee programmatiche dell’ente riguardanti principalmente ai lavori pubblici» – dichiara il Sindaco di Medicina Matteo Montanari.