A Modena un convegno per ricordare la Professoressa Fausta Massolo

Si terrà a Modena, sabato 7 settembre nella Sala Teatro della Fondazione “Collegio San Carlo”, un convegno per ricordare la Professoressa Fausta Massolo a 25 anni dalla sua scomparsa. Originaria di Genova, dove aveva compiuto il suo percorso di studi fino alla laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1957, la Professoressa arrivò alla Clinica Pediatrica di Modena nel 1966. Da subito si impegnò nell’attività di assistenza ai pazienti e di ricerca scientifica, rivolgendo ben presto il suo interesse alle patologie oncoematologiche pediatriche la cui prognosi in quegli anni era quasi sempre infausta.

Con la professionalità ed il coraggio che hanno sempre guidato il suo lavoro, Fausta Massolo intraprese da sola il percorso che ha portato alla costituzione dell’attuale Reparto di Oncoematologia Pediatrica a Modena che ad oggi ha permesso la guarigione di centinaia di bambini.

Nel 1988, inoltre, la Professoressa Massolo fu tra i fondatori di Aseop, associazione che da oltre trent’anni opera a fianco dei medici, delle famiglie e dei piccoli pazienti del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena, in particolare garantendo ospitalità gratuita nella struttura di accoglienza realizzata nel 2016 e che, proprio in ricordo della Prof, è stata chiamata “Casa di Fausta”.

Nel corso della mattinata, si ricorderà la sua figura mettendone in evidenza la visione estremamente moderna per quegli anni di presa in carico globale del bambino e della sua famiglia nell’ottica di un’alleanza terapeutica che unisce il personale sanitario, il paziente e la sua famiglia nel cammino verso la guarigione.

Al convegno, che sarà aperto alla cittadinanza e che è stato realizzato con il Patrocinio di Comune e Provincia di Modena, oltre che dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prenderanno parte i medici del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena e numerosi ospiti, esponenti dell’Oncoematologia Pediatrica nazionale ed internazionale, oltre che dell’associazionismo modenese.