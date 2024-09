Ubriaco, ferma l’auto in mezzo alla strada e si addormenta. E’ successo domenica notte a Modena

Pareva essere un malore e invece si trattava solo di un ubriaco che si era addormentato alla guida, proprio in mezzo alla strada.

Polizia locale e 118 sono accorsi in via Matilde di Canossa, a Modena, verso le 23.15 di domenica 1 settembre, dopo avere ricevuto la segnalazione di un suv fermo, appunto, al centro della carreggiata con il motore acceso e il guidatore apparentemente privo di sensi.

Giunti celermente sul posto, hanno notato che l’uomo sembrava in stato di alterazione alcolica: un’ipotesi confermata dalla rilevazione di un tasso alcolemico di 1,8, oltre il triplo del limite consentito, pari a 0,5 grammi per litro.

Il guidatore, sui cui documenti di guida sono in corso ulteriori accertamenti, è nato in Moldavia, è residente a Modena e ha anche la cittadinanza rumena.

Sono stati subito disposti il sequestro del veicolo e il ritiro della patente, e gli è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza come definito dall’articolo 186 del Codice della strada.

Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale ed eventuali sanzioni accessorie.