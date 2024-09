Settembre Formiginese: weekend di spettacoli e sapori romagnoli

Non solo l’approfondimento culturale di “Idea. La festa del pensiero” con Chiara Valerio, Gianrico Carofiglio, Dario Vergassola e Sigfrido Ranucci nel prossimo fine settimana a Formigine, ma anche un ricco programma musicale.

Venerdì alle 21, gli Avanzi di Balera saliranno sul palco per un tributo alla musica britannica e al movimento culturale Britpop. L’evento celebra il 30esimo anniversario dell’album d’esordio degli Oasis “Definitely Maybe”, e arriva pochi giorni dopo l’annuncio della reunion della storica band, che torna insieme dopo 15 anni di separazione.

Sabato sera, sempre alle 21, saranno i DJ dell’Emilia Soul Lovers a scaldare il pubblico, seguiti dal concerto degli Statuto, gruppo che vanta una carriera di oltre 40 anni nel segno del modernismo, della cultura mod e dello ska. Lo spettacolo, inizialmente previsto per maggio e poi rinviato a causa del maltempo, è organizzato da Arci Modena.

Domenica a partire dalle 20.30, il weekend si concluderà con il concerto di Marco Baroni. Dopo la sua partecipazione a Sanremo, Baroni ha fatto da supporter in diversi concerti di artisti come Fabrizio Moro, Pier Cortese e Mario Biondi. Come autore, ha collaborato con Nek, Alessio Bernabei e Alberto Bertoli. È anche autore del brano Picchio Rosso, che ha superato le 30.000 visualizzazioni su YouTube e che è dedicato al celebre locale formiginese fondato dal suo amico Mario Boni, scomparso lo scorso anno.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera, in via Trento Trieste, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 22 sarà possibile gustare specialità romagnole con “Pinarella torna in città”, che vedrà l’Associazione Carnevale dei Ragazzi e l’Associazione Enogastronomica Antichi Sapori di Romagna proporre piadina, gnocco fritto e frittura di pesce.