Ruzzolone: assegnati i titoli di Campioni d’Italia Assoluti 2024

Per il decimo anno consecutivo è stato un modenese, Tiziano Cerfogli, portacolori della società Casine, a conquistare il titolo individuale assoluto, nella massima categoria, al Campionato italiano di ruzzolone. La sfida tricolore si è tenuta presso gli impianti della Val di Sasso.

L’evento sportivo, promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con l’Asd Ruzzolone Casine e con il patrocinio del Comune di Sestola, della Regione e della Sport Valley Emilia Romagna, ha visto la partecipazione di ben 520 atleti provenienti da ogni angolo d’Italia e ha offerto uno spettacolo unico, caratterizzato da una competizione leale e appassionante che ha coinvolto partecipanti di tutte le età, dalle categorie giovanili agli atleti più esperti.

Cerfogli è salito sul gradino più alto del podio nella categoria A individuale ottenendo l’oro. Argento per Massimo Rubeca della Ssdr Viterbo e bronzo per Mario Zuccarini del team Santa Lucia di Bologna.

Sempre nella categoria A, ma nella sfida a coppie, la classifica finale ha visto primeggiare Matteo Maresciotti e Luca Pesavento della Svs di Modena. Al secondo posto Fabio Ricci e Lorenzo Berri della Fondovalle Modena e terzi Nello Cerfogli e Gabriele Chesi della Fondovalle Lama Mocogno Tolè di Modena.

Nella categoria B il titolo individuale è andato ad Emanuele Bernabei della Montese Bologna. Secondo posto per Giuseppe Moriconi della Solar Todi, terzo Francesco Seghi della Fanano Modena. Per le coppie gradino più alto del podio a Aldo Bonfiglio Gherardini ed Ermanno Pasini della Casine Modena, al secondo posto Fabrizio Cavani e Gabriele Bertanti della Virtus Pavullo, al terzo Marco Ronchi e Giuseppe Chiodi della Sant’Antonio Modena.

Nella categoria C oro individuale per Domenico Pigati della Fanano Modena, argento per Angelo Bianchi della Virtus Pavullo e bronzo per Mauro Andreoli della società Fabro Terni. Per le coppie gradino più alto del podio per Mirko Iattoni ed Efrem Cantergiani del Monzone, argento per Alberto Mucci e Morgan Mucci della società Rovinella Modena e bronzo per Carlo Caiello e Filippo Caiello della Migliano Perugia.

Nella categoria Allievi primo posto a Nicolò Bizzini dell’Acquaria La Croce di Modena, secondo a Matteo Ballocchi della Lama Mocogno Tolè e terzo a Simone Polacci sempre della Lama Mocogno Tolè di Modena.

Tra i Ragazzi primo posto ad Alessandro Ceresoli della Cavola Scadiano di Reggio Emilia, secondo a Stefano Polacci della Lama Mocogno Tolè e terzo a Federico Macchia della Fanano Modena.

Daniel Ronchi ha conquistato invece il titolo di campione nella categoria Juniores davanti a Manuel Bertarini della società Zocca e Giuliano Valiani della società Bosco Perugia.

Infine per i Pulcini oro ad Alessandro Cerfogli della Casine Modena, argento ad Alex Ballocchi della Lama Mocogno Tolè e bronzo a Nicole Mazzaqui della società Sant’Antonio Modena.

L’edizione 2024 del Campionato ha rappresentato non solo un momento di competizione sportiva, ma anche un’importante occasione di socialità e di valorizzazione delle tradizioni locali. Anche gli spettatori, oltre agli atletii, hanno potuto godere di un’atmosfera conviviale, arricchita da eventi collaterali dedicati alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

“La finale di Sestola è stata un grande successo, sia dal punto di vista sportivo che organizzativo – ha dichiarato Giorgio Lamecchi, presidente della specialità ruzzolone in Figest, che ha anche sottolineato – Questo sport continua a dimostrarsi una disciplina capace di unire generazioni, portando avanti una tradizione che affonda le radici nella storia del nostro Paese”.

Il Gruppo Ruzzolone Montese intanto è già al lavoro per un nuovo appuntamento in programma per domenica prossima, 8 settembre. Presso le piste della località Bago si terrà la Gara élite che vedrà in pista i migliori interpreti della specialità nelle tre categorie. Alla sfida parteciperanno 128 lanciatori suddivisi in 10 provincie: Arezzo, Bologna, Frosinone, Milano, Modena, Perugia, Reggio Emilia, Rieti, Terni e Viterbo.

Questo il programma ufficiale: sabato 7 settembre prove libere, domenica 8 settembre inizio gare alle ore 8,30 e poi premiazione.