Modena: al via il progetto di accoglienza degli studenti delle classi prime all’Ipsia “F.Corni”

Il nuovo anno scolastico per gli studenti iscritti al primo anno dell’istituto professionale “F.Corni” inizia seguendo Harry Potter e gli inseparabili compagni Hermione e Ron. La presenza dei tre maghetti della scuola di magia di Hogwarts costituisce infatti il filo conduttore del percorso di accoglienza delle classi prime nelle giornate dal 4 al 6 e dal 9 al 12 settembre prossimi, prima dell’inizio ufficiale della scuola lunedì 16 settembre.

“Sono oltre 120 gli alunni iscritti alle classi prime nella nostra scuola nei tre indirizzi: manutenzione e assistenza tecnica, grafico e odontotecnico. Suddivisi in gruppi di 5/6 studenti, con docenti tutor ed educatori che li affiancano, i ragazzi – affermano i docenti coordinatori del progetto di accoglienza – saranno impegnati dalle 9 alle 12 in attività ludico-didattiche per favorire il loro inserimento nel nuovo ambiente scolastico e stimolare la conoscenza reciproca tra studenti, docenti e collaboratori partecipando a percorsi in grado di valorizzare le potenzialità di ognuno. Le attività proposte, che si richiamano a Harry, Hermione e Ron, hanno lo scopo di far emergere da subito le attitudini degli studenti e le competenze di base acquisite durante il precedente percorso scolastico. Le metodologie laboratoriali individuate intendono inoltre dare a tutti la possibilità di esprimersi nella modalità più congeniale”.

Ciascuno studente sarà impegnato negli spazi dell’istituto di viale Tassoni per due mattinate; nella prima giornata è in programma la presentazione dell’istituto con i docenti: visita guidata alla scuola, ai laboratori, alla biblioteca e al planetario. Seguono poi le attività di conoscenza reciproca: circle time di presentazione, giochi di gruppo, attività di brainstorming, questionari per favorire la conoscenza tra studenti e docenti e per far comprendere l’importanza delle regole all’interno di una comunità.

Nella seconda giornata si effettueranno laboratori di scrittura, lettura animata ed espressiva e attività outdoor in cortile. Infine, le attività di team building con giochi di squadra, laboratori creativi, attività di problem solving per favorire la collaborazione e il senso di appartenenza al gruppo classe. Le iniziative di accoglienza si concluderanno con il coinvolgimento degli studenti più grandi che idealmente accolgono i nuovi arrivati nel loro nuovo percorso scolastico all’Ipsia “F.Corni” e che condividono con i più piccoli alcune loro esperienze significative.