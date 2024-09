Bonifica e rimozione di accampamenti abusivi nei garage di via Turri e via Paradisi a Reggio

Nella mattinata di oggi, personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Reggio Emilia hanno effettuato un apposito servizio di bonifica, al fine di una successiva riqualificazione, di alcune cantine e garage siti in Via Turri e via Paradisi.

L’attività, organizzata dalla Questura di Reggio Emilia, ha preso piede a seguito di diverse segnalazioni, effettuate dai residenti della zona direttamente al Comune di Reggio Emilia, in merito alla costante presenza di diversi soggetti senza fissa dimora che avevano costituito dei veri e propri giacigli di fortuna all’interno di alcuni garage e cantine.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Questura di Reggio Emilia, ha avuto luogo questa mattina a partire dalle ore 7:00. Dopo l’accesso degli operatori della Polizia di Stato e della Polizia Locale nei luoghi segnalati, gli stessi hanno rinvenuto dei veri e propri accampamenti abusivi presenti all’interno di garage e autovetture.

Inoltre, sono stati rintracciati e subito identificati alcuni soggetti che stavano usufruendo di questi giacigli di fortuna. Si trattava di individui senza fissa dimora ma tutti regolari sul territorio nazionale che, dopo le attività di identificazione, sono stati allontanati.

Al termine dell’attività di bonifica i garage e le cantine, i cui sistemi di apertura erano stati forzati, sono stati subito sottoposti ad attività di riparazione e conseguente ripristino al fine di poterli restituire in condizioni ottimali ai legittimi proprietari.

Ancora una volta la Questura e il Comando Polizia Locale di Reggio Emilia invitano tutta la cittadinanza a segnalare tempestivamente qualsivoglia situazione di degrado o illegalità al fine di poter consentire l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine.