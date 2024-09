Torna a Vignola la Settimana dello Sport e del Benessere 2024

Sabato e domenica 7 e 8 settembre, nell’area dell’ex Mercato, si conclude la terza edizione della Settimana dello Sport e Benessere, organizzata dal Comune di Vignola: i rappresentanti di oltre 20 associazioni sportive, di volontariato ed Enti di promozione sportiva saranno a disposizione di bambini, ragazzi e adulti per dare informazioni e consentire di provare gratuitamente le differenti attività e discipline sportive, dalla pallavolo alla pallacanestro, dal calcio alle arti marziali e alla danza, ai percorsi rivolti alla psicomotricità e alla ginnastica dolce, con un’offerta rivolta a tutte le fasce d’età.

Il ricco programma prevede esibizioni e tornei, oltre a un momento dedicato alla premiazione degli atleti da parte dell’Amministrazione, proposti dalle associazioni presenti per i risultati ottenuti e si concluderà con uno spettacolo realizzato dalla neonata A.S.D. Dynamic Dance, con la presenza di campioni di ballo di livello internazionale.

Come di consueto anche l’AUSL di Modena, Distretto di Vignola, sarà presente con uno spazio dedicato ad attività per bambini e ragazzi, a cura dei Servizi di Medicina dello Sport e Servizio Dipendenze, del Servizio di Pediatria di Comunità, della Neuropsichiatria infanzia e adolescenza e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.

Operativo anche uno stand a cura di di CEAS Valle del Panaro che proporrà laboratori sul tema della mobilità sostenibile, mentre su viale Mazzini saranno presenti i punti operativi dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali e del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli.

Non mancheranno i punti di ristoro, direttamente gestiti dalle associazioni partecipanti alla manifestazione, mentre sarà presente per l’intero fine settimana il servizio di assistenza medica, gestito dalla Pubblica Assistenza Vignola.

Nel corso della settimana sono previste numerose iniziative collaterali, oltre a momenti dedicati alla premiazione delle associazioni che nella stagione agonistica in corso hanno ottenuto risultati di particolare rilievo. Martedì 3 settembre alle ore 20.30 in Sala Consiliare, si svolgerà un incontro, organizzato da AUSL di Modena, Distretto di Vignola, tenuto dal dott. Gustavo Savino, direttore del Centro Medicina dello Sport Ausl di Modena e coordinatore del Centro Regionale anti-doping Emilia Romagna, sul tema degli “Integratori nello sport”, uno dei temi caldi dello sport agonistico e amatoriale. Il 5 settembre prenderà il via dal giardino del Municipio la oramai tradizionale “Night walk gourmet”, a cura del Centro Attività Motorie, con iscrizioni a partire dalle 19.00, che porterà gli intervenuti lungo le campagne vignolesi, con una sosta per attività di pilates e successivo apericena presso il Fondo Motecuccoli e che si concluderà presso il bar “Giù in Piscina”. Venerdì 6 settembre, ancora in Sala Consiliare, alle 20.30, il giornalista e scrittore Stefano Ferrari, con la collaborazione della Libreria dei Contrari, presenterà il libro “Alberto Braglia. L’atleta del Re”, un appassionante racconto biografico sulla vita dell’atleta che, formatosi presso la società Panaro Modena, può essere considerato il più grande ginnasta italiano di tutti i tempi, unico a vincere due medaglie d’oro in due diverse edizioni delle Olimpiadi, imbattuto per un decennio in tutte le competizioni.

Nella mattinata di domenica 8 settembre prenderà il via da viale Mazzini una camminata attraverso le campagne di Vignola e le colline di Savignano di circa 10 km, organizzata dall’Associazione Alpinistica La Montagna, in collaborazione con Muovivi, Camminando in compagnia e altri gruppi di cammino del territorio.

Poco più tardi, alle ore 10.00, partirà dallo stand della Pubblica Assistenza, organizzatrice insieme a “Floricoltura Miani”, la camminata per bambini e adulti “Walking for bees”, che porterà i partecipanti nelle aree verdi attigue al Centro Nuoto, per una simbolica dispersione di semi di fiori, che, una volta sbocciati e impollinati dalle api, favoriranno la produzione del miele.

Nel corso della settimana è inoltre previsto un ricco calendario di attività gratuite a carattere acquatico e natatorio, organizzate presso la piscina da parte di Olimpia Vignola e Nuoto Sub e volte alla pratica del calcio, presso il campo G. Ferrari da G.S. Gioconda.

La Settimana dello sport e benessere, ancora una volta, si propone l’ambizioso e importante obiettivo di stimolare i bambini e i ragazzi, così come gli adulti, alla pratica sportiva e ai corretti stili di vita, rappresentando inoltre un’importante vetrina per le associazioni sportive e di volontariato vignolesi, sempre estremamente attente al benessere dei cittadini e di vitale importanza nell’ambito della diffusione della pratica delle attività motorie tra tutte le fasce d’età della popolazione.