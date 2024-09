San Felice sul Panaro: martedì 3 settembre ultimo giorno della fiera

Martedì 3 settembre è l’ultimo giorno di “Sportivamente”, la 411° edizione della fiera di settembre che si svolge a San Felice sul Panaro.

Dalle 17 alle 24, torneo padel in piazza Matteotti. Alle 18.30, presso la sede di Sanfelice 1893 Banca Popolare, conferenza su: “Le comunità energetiche rinnovabili: una nuova modalità di fare comunità” a cura di Cna. Alle 19 con partenza da via Mazzini, ottava edizione della passeggiata di Nordic Walking: “Metti una sera in fiera camminando al tramonto in compagnia”, camminata di cinque chilometri aperta a tutti. Alle 20 apriranno i ristoranti della fiera: ristorante “Mazzini” in via Mazzini, stand gastronomico “Don Bosco” con stand biliardini in viale Campi, Street Food “La Frittelleria” in via Mazzini (sede Pro Loco) e Street Food asiatico in viale Campi. Dalle 20 sbaracco dei commercianti. Dalle 20 alle 23 esibizioni sportive di atletica, tennis tavolo e tennis, in viale Campi e parco Marinai. Alle 21.30 sul palco di piazza Castello, concerto “Strani animali” tributo a Vasco Rossi e ancora alle 21.30 in Largo Posta, concerto della Filarmonica Andreoli. La fiera è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di San Felice.