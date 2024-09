La festa del pensiero torna a Formigine il 7 e 8 settembre

Sarà una festa del pensiero all’insegna della letteratura contemporanea quella che andrà in scena il 7 e l’8 settembre nel parco del castello.

In apertura alle 17, Chiara Valerio: opinionista e scrittrice tra le voci più autorevoli del panorama editoriale italiano, presenta il suo ultimo romanzo pubblicato da Sellerio e candidato al premio Strega “Chi dice e chi tace”. Di questo libro scrive Matteo Motolese (Il Sole 24 Ore): “Chiara Valerio sceglie la forma dell’inchiesta, dell’indagine per scrivere un romanzo di rara intensità, ritmato con straordinaria sapienza narrativa, sull’ambiguità dei nostri desideri, su come ciò che sappiamo degli altri – quelli che ammiriamo, che amiamo – ma anche di noi stessi sia un orizzonte sfuggente, parziale, sempre in movimento”.

Un gradito ritorno sarà alle 18.30 quello di Gianrico Carofiglio, autore del libro più venduto del 2024 “L’orizzonte della notte” (pubblicato da Einaudi) e reduce dal successo del suo programma televisivo “Dilemmi”. Magistrato, ha esordito nella narrativa nel 2002 con “Testimone inconsapevole”, romanzo che ha inaugurato il genere del legal-thriller in Italia, e ha introdotto l’amatissimo personaggio dell’avvocato Guerrieri.

La domenica è dedicata prima allo svago con il comico, scrittore e conduttore televisivo Dario Vergassola che presenta la sua guida ironico-sentimentale sulla sua Liguria, terra di mugugni e di bellezza, edita da Mondadori. Coste e crinali, sentieri e calette, ville e giardini, palazzi e chiesette vengono svelati dall’occhio esperto e dalla scrittura graffiante di un vero innamorato di questa splendida regione. Un prezioso vademecum per tutti i foresti – come vengono chiamati dai locali quelli che non sono nati in Liguria –, una guida per la sopravvivenza divertente e ricca di dritte imperdibili.

Chiude il festival, alle 18.30, Sigfrido Ranucci che nel suo ultimo libro “La scelta” (Bompiani) parla del suo modo di fare giornalismo. Insieme alla sua équipe di Report, infatti, ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo, gli incontri si terranno presso l’Auditorium Spira mirabilis. La rassegna è organizzata dall’ufficio cultura del Comune di Formigine, in collaborazione con Mismaonda e il sostegno della Fondazione di Modena.