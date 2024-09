Industria Italiana Autobus, dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

Come Sindaco e rappresentante di questo territorio, insieme alle altre istituzioni coinvolte, metteremo in campo tutte le iniziative utili a salvaguardare lo stabilimento di Industria Italiana Autobus a Bologna. Innanzitutto per la difesa del lavoro, ma anche perché si tratta di una realtà industriale strategica per la nostra città e regione e per l’intero Paese. In un momento in cui le politiche di transizione energetica stanno ridisegnando in modo significativo l’industria dei trasporti, perdere uno stabilimento o ridimensionare una parte importante della produzione di mezzi per il trasporto pubblico sarebbe incomprensibile.

Per questo domani sarò con i lavoratori al presidio convocato ai cancelli di Industria Italiana Autobus di Bologna, ci aspettiamo dal governo, a partire dal tavolo convocato per domani dal Mimit a Roma al quale parteciperemo, risposta ai tanti interrogativi ancora in sospeso, a partire dal piano industriale di IIA.