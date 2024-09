Festa della Beata Vergine del Castello

Continua la novena in preparazione alla solennità della Beata Vergine del Castello, sagra di Fiorano, e si prepara già la festa di domenica 8 settembre, con momenti liturgici e ludici per tutta la comunità, con un anticipo già da sabato 7 settembre.

Presso la Casa delle Arti “Vittorio Guastalla”, in via Santa Caterina, sabato alle 16.30, inaugurazione della collettiva di pittura a cura dell’associazione Arte e Cultura. La mostra sarà visitabile fino alle 19.30 e domenica 8 settembre dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23.30.

La sera, dalle ore 20 alle ore 24, con il patrocinio del Comune di Fiorano è in programma l’evento “Il Sabato prima della Sagra – Food and Music”, organizzato dall’APS Fiorano Free Music, in collaborazione con i commercianti del centro di Fiorano.

In via Vittorio Veneto, l’Antica Bottega di Sandra e la pizzeria Piccola Majorca offriranno la possibilità di mangiare gustose pietanze con tavoli all’aperto, così come alloo Stone – Wine and Beer House, con l’accompagnamento musicale del dj set.

In piazza Ciro Menotti si potrà gustare un buon gelato da “Lorenzo” oppure sedersi ai tavolini del Caffè del Teatro Astoria dove, dalle 21.30, si esibirà live la band fioranese “Nancy”. Dalle 20.00 alle 21.30 e dopo il live, si potrà ascoltare dj set con Vittorio Ferrari di Radio Antenna 1. In piazza Menotti ci sarà anche il Circolo Oasi con gramigna alla salciccia e borlenghi.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione via Vittorio Veneto sarà chiusa al traffico da via Santa Caterina fino a via Marconi, con divieto di transito dei veicoli (eccetto i veicoli dei residenti e i mezzi di soccorso) con divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i lati, per la serata del 7 settembre. Sarà anche istituito un obbligo di direzione e divieto di svolta a sinistra e a destra su via Vittorio Veneto per il traffico proveniente da via del Santuario verso via Gramsci (direzione sud > nord).

Domenica 8 settembre, la festa comincia alle prime luci del mattino, con la prima Messa alle ore 5.00, alla quale ne segue una ogni ora fino alle ore 11. Nel pomeriggio la Santa Messa delle ore 17.30, celebrata dal vescovo Erio Castellucci, a cui seguirà la processione solenne per le vie della borgata, accompagnata dalla banda. Per tutta la giornata saranno disponibili sacerdoti per le confessioni.

Sul sagrato è organizzata la pesca di beneficenza con lo stand dei ricordini, il bar e lo stand gastronomico. In serata, prima dei fuochi d’artificio, spettacolo musicale a cura di Sonus Academy.

Il piazzale del Santuario sarà interdetto al traffico. Per chi ne ha la necessità sono disponibili navette da diversi punti di via Vittorio Veneto.

Per le vie del centro di Fiorano ci sarà anche il mercato ambulante e, in piazza Salvo d’Acquisto, il luna park (fino al 10 settembre), per questo motivo il mercato settimanale di giovedì 5 settembre sarà spostato lungo via Santa Caterina, con relative modifiche della viabilità.