Coppa Davis, da oggi il trofeo esposto nell’anticamera della Sala Rossa di Palazzo d’Accursio

Da oggi, lunedì 2 settembre, nell’anticamera della Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, è esposta la Coppa Davis per celebrare le sfide in programma all’Unipol Arena che ospita per il terzo anno consecutivo, dal 10 al 15 settembre, la fase a gironi della Coppa Davis. Il trofeo rimarrà in esposizione fino a giovedì 5 settembre. Gli orari di visita sono dalle 8 alle 18.30.

Bologna accoglierà ufficialmente le quattro nazionali in gara – Italia, Olanda, Belgio e Brasile – domenica 8 settembre: i campioni impegnati nel Gruppo A della fase a gironi della Coppa Davis e i loro staff parteciperanno alla cerimonia di apertura della competizione in programma dalle 20 alle 22 a Palazzo Re Enzo. Tutti i tifosi potranno salutare i campioni del tennis che dalle 19 alle 20 sfileranno sul ‘red carpet’ che attraverserà Piazza Nettuno.