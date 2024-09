Controlli nel modenese nella giornata di preapertura della stagione di caccia

Domenica 1 settembre, in occasione della preapertura della stagione di caccia, sono stati eseguiti i controlli per la caccia in preapertura dalla Polizia provinciale di Modena e dalle guardie volontarie ittico venatorie del Coordinamento Provinciale, che hanno effettuato oltre 100 controlli in tutta la provincia di Modena, elevando sei verbali di contestazione per sanzioni alla normativa venatoria, oltre a tre sequestri sia di selvaggina abbattuta e non segnata sia di attrezzi vietati.

Inoltre nella giornata di sabato pomeriggio 31 agosto personale del Comando di polizia provinciale ha proceduto al sequestro di un capanno da appostamento temporaneo montato in violazione del calendario venatorio prima dell’orario dell’effettiva apertura della caccia nella zona di Campogalliano.

La comandante della polizia Provinciale Patrizia Gambarini sottolinea che «l’impegno profuso dai 15 agenti e ufficiali del corpo di Polizia Provinciale in collaborazione con i carabinieri forestali e le 70 guardie volontarie è massimo, poichè si ricorda che l’attività deve sempre essere esercitata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per essere efficace e sicura sul territorio, a tutela e per il bene di tutta la collettività».

Le attività di caccia stanziale alla fauna migratoria sono consentite il giovedì e la domenica, fino alle ore 13, cacciando da appostamento fisso o temporaneo. E’ consentita anche l’attività di addestramento cani dalle ore 13,00, alla chiusura dell’orario di caccia, nelle giornate di giovedì e domenica, e dalle ore 7,00 alle ore 19,00 il lunedì, mercoledì e sabato.

Al numero 059 209525, a disposizione dei cittadini tutti i giorni dalle ore 6,30 alle 18,30, è possibile segnalare eventuale irregolarità, e la Polizia provinciale ricorda che il mancato rispetto della distanza di sicurezza di 150 metri tra le postazioni e 150 metri dalle zone di protezione e ripopolamento è soggetto a sanzione e raccomanda l’uso degli zimbelli e dei richiami consentiti dalle norme.

Domenica 15 di settembre avverrà l’apertura generale della caccia, sia vagante che migratoria, che coinvolge quasi tre mila cacciatori modenesi.

Tutte le regole sono indicate nel calendario venatorio disponibile online anche nel sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio