Ciclista cade lungo la via Vandelli tra Sant’Anna e Rocca Pelago: elitrasportata all’ospedale di Baggiovara

Stavano percorrendo il tratto della via Vandelli tra Sant’Anna e Rocca Pelago quando lei, una 57 anni residente in provincia di Modena, è caduta rovinosamente a terra. La disavventura, che ieri pomeriggio ha visto protagonista una coppia di ciclisti, lungo la storica strada che collega Modena a Massa, molto frequentata da escursionisti e bikers.

Erano circa le 15:30 quando l’uomo ha allertato il 118, avendo la malcapitata un doloroso trauma ad un braccio e alla colonna vertebrale. La Centrale Operativa Emilia Est ha inviato sul posto la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino, stazione Monte Cimone, l’auto infermieristica e l’ambulanza della Misericordia di Pievepelago.

La donna, raggiunta dai soccorritori, è stata valutata dall’infermiere che ha chiesto l’intervento dell’elicottero. La Centrale Operativa ha attivato quello di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. L’equipaggio del mezzo di soccorso avanzato è stato sbarcato in hovering poco distante dalla paziente. Dopo una rivalutazione da parte dell’anestesista, tenuto conto del trauma della donna e dalla distanza per arrivare a Modena, il medico ne ha deciso il trasporto con l’elicottero in codice di media gravità all’ospedale di Baggiovara.