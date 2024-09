Alcuni appuntamenti previsti domani a Guastalla

Continuano le iniziative organizzate dall’Emporio Solidale di Guastalla. “Pomeriggi in compagnia” è una di queste. Ogni martedì pomeriggio ci si ritrova in compagnia per fare quattro chiacchiere, prendere un caffè, fare nuove amicizie, condividere i propri hobby, imparare l’arte dell’uncinetto, della maglia e del bricolage. Chiunque può partecipare gratuitamente.

L’EMPORIO SOLIDALE GUASTALLESE

Inaugurato il 3 settembre 2016, l’Emporio Solidale ha raggiunto ottimi risultati grazie all’impegno dei volontari che hanno reso possibile l’apertura e la crescita del supermercato a punti, nato all’interno dell’ex centro diurno di via Don Minzoni.

Nel 2023 l’associazione si è rinnovata, cambiando forma giuridica, e a febbraio 2024 ha iniziato ad organizzare incontri aperti alla cittadinanza. Nell’ultimo anno si è registrato un incremento di nuclei famigliari che accedono all’Emporio. Al 31 dicembre 2023 erano 43.

Una spesa solidale. Da marzo 2017 l’Emporio applica il sistema della tessera a punti, rilasciata dallo Sportello Sociale del Comune e dai centri di ascolto Caritas e Anteas a persone con un reddito inferiore ai € 7.500,00 che vivono a Guastalla. Con questa tessera, le persone possono fare la spesa dagli scaffali, scegliendo direttamente i prodotti di cui necessitano. L’emporio apre tre volte alla settimana.

Una risorsa per tutti. Il dato più importante riguarda le persone che hanno accesso all’Emporio Solidale, colpite dalla crisi economica, dalla perdita di lavoro, da un momento di difficoltà economica e famigliare.

Per info: tel. 0522/824135 – cell. 371/4191610 – Link https://www.emporiosolidaleguastalla.it/

TORNANO A GUASTALLA GLI SPINGI GONZALES CON “LA FEBBRE DEL SABA-TOUR SERA”, UN IMPERDIBILE CONCERTO IN PIAZZA MAZZINI

I medley più coinvolgenti della musica italiana e straniera saranno un invito irresistibile per gli spettatori a ballare sulle note degli anni ’90 e 2000

Il noto gruppo musicale SPINGI GONZALES tornerà, come da tradizione, a Guastalla con un concerto di fine estate dal titolo “La Febbre del SabaTour Sera”, che si terrà martedì 3 settembre alle ore 21 in piazza Mazzini. Chi li conosce non si perderà questo nuovo appuntamento: i loro medley della musica italiana e straniera sono sempre molto coinvolgenti e, come in passato, saranno un invito irresistibile per gli spettatori a ballare sulle note degli anni ’90 e 2000.

Gli Spingi Gonzales sono nati il 18 aprile 2003 dall’idea di Fabrizio Freddi (Fiffi) e Damiano Alberini, entrambi guastallesi doc, di tenere un unico concerto a Mantova. La band non aveva particolari obiettivi a lungo termine ma il live a Mantova andò talmente bene che, da quel momento, l’incredibile passaparola degli spettatoti li convinse a continuare, e i concerti da uno passarono a 10,50,250 fino ad arrivare agli oltre 1.000 collezionati in 21 anni di onoratissima carriera.

Lo show degli Spingi Gonzales è un concentrato di 2 ore in cui vengono suonati e cantati circa 160 pezzi racchiusi in una decina di medley monotematici. Solitamente nella prima parte del live il pubblico ascolta l’omaggio alla migliore musica italiana e straniera, nella seconda si scatena ballando, cantando e saltando a ritmo di musica.

Il segreto di tanta longevità? “Abbiamo sempre curato ogni aspetto della band, non solo la parte musicale, ma anche quella dell’allestimento del palco, la parte commerciale e social – ha spiegato Fiffi – Negli ultimi anni ci siamo anche cimentati nella recitazione! Abbiamo, infatti, pubblicato due video in cui lanciamo in modo simpatico il nostro tour”.

Gli Spingi Gonzales sono sei, fra cantanti e musicisti: Fabrizio Freddi voce, Rosa Alberini voce, Damiano Alberini alla chitarra, Demis Castellari alla batteria, Simone Gigante al basso, Mattia Rubizzi alle tastiere e campionature.

Il concerto di domani sera sarà una grande festa di fine estate per tutti!