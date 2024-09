A Ferrara 11esimo titolo italiano in carriera per l’atleta vignolese Alberto Venturelli

Prestazione maiuscola per il vignolese Alberto Venturelli ai 69esimi Campionati Italiani su Pista UISP svoltisi a Ferrara lo scorso weekend, col neo 40enne atleta impegnato nei 1000 metri in retrorunning e tra i favoriti della vigilia.

Venturelli, all’ultima in maglia Olimpia Vignola (già fissato il passaggio alla Polisportiva Monte San Pietro), schizzava in una fuga irresistibile e al passaggio al primo 200 aveva già oltre 25” di vantaggio sul primo inseguitore, il classe ’99 Michele Luminoso. Al secondo passaggio il vantaggio saliva a 40” sullo stesso avversario e al traguardo del chilometro tagliato con le braccia al cielo il cronometro era fissato a 4’24” con il ligure Luminoso secondo in 5’21” e il bolognese Francesco Del Carlo terzo in 5’50”.

Per Alberto Venturelli si tratta dell’11esimo titolo italiano in carriera tra retrorunning (9), atletica tradizionale (1) e tiro con l’arco (1), il secondo sulla distanza dei 1000 metri su pista.

“E pensare che non dovevo nemmeno esserci” – commenta il neocampione italiano – “mi sono fatto un bellissimo regalo in occasione dell’anniversario dei miei 10 anni da podista, ma dopo tanto retrorunning e corsa in montagna (bronzo Provinciale 2024 ndr) ora dovrò concentrarmi solo sul grande obiettivo del 2024 ovvero la Maratona di Atene”.