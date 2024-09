Modena: al via le iscrizioni per “Cuochi per un giorno”

Torna a Modena l’unica manifestazione in Italia in grado di coinvolgere 7mila bambini in due giorni per trasmettere in modo semplice, ludico e stimolante la passione, le tecniche e le tradizioni legate alla cucina. Come? Grandi chef come Luca Marchini, Andrea Medici, Galileo Reposo, Angelica Lodi, Andrea De Bellis guidano i piccoli cuochi nella preparazione di decine di ricette, dagli antipasti ai dolci. L’appuntamento con il festival nazionale di cucina per bambini Cuochi per un giorno – alla 12esima edizione – è il 5 e 6 ottobre presso il Club La Meridiana, alle porte di Modena.

Da domani, lunedì 2 settembre, aprono le iscrizioni: i bambini partecipanti, infatti, posso accedere al Festival su prenotazione; in questo modo è possibile scegliere con anticipo le ricette preferite in cui cimentarsi. Tre le modalità di iscrizione: online, tramite il sito www.cuochiperungiorno.it; presso la libreria La Bottega di Merlino; presentandosi il giorno stesso presso la sede del festival (Club La Meridiana, Via Sant’Ambrogio 66, a Casinalbo).

Inoltre, attraverso la loro partecipazione, i bambini aiutano altri bambini: parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto a Dynamo Camp, l’unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare bambini affetti da patologie gravi o croniche nel periodo di post ospedalizzazione e/o in fase di remissione dalla cura; qui minori che convivono con la malattia possono praticare attività ludiche e sportive: è un’esperienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un ambiente naturale e protetto.

Infoline: La Bottega di Merlino, tel. 059.212221 www.cuochiperungiorno.it