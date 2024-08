Tassa Rifiuti: a Castel Maggiore in arrivo gli avvisi di pagamento

Dopo l’invio delle bollette via e-mail, PEC e piattaforma Linkmate* avvenuto tra l’8 e il 12 agosto, i contribuenti che non hanno fornito E-mail, PEC o non si sono registrati su Linkmate* riceveranno la bolletta in formato cartaceo come di consueto a inizio settembre.

Nella bolletta troveranno tre modelli F24, uno per pagare in rata unica oppure gli altri due per pagare l’importo in due rate.

Le scadenze sono le stesse degli anni scorsi:

Prima rata o Rata unica – 30 settembre 2024

Seconda rata – 16 dicembre 2024

*Linkmate è un servizio a disposizione dei contribuenti per semplificare gli adempimenti tributari: il Comune di Castel Maggiore, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali, ha voluto mettere a disposizione dei propri contribuenti questo servizio, che permette a ciascuno di accedere ad un proprio “cassetto fiscale” nel quale potrà, verificata la propria posizione contributiva nei confronti dell’ente locale, stampare l’F24 interamente compilato relativo ai tributi comunali IMU e TARI.

Dal 2020 la TARI (Tassa Rifiuti) non viene più spedita in forma cartacea ai contribuenti che sono registrati a Linkmate: arriva solo una mail che li informa che è scaricabile dalla piattaforma, dove è anche possibile procedere al pagamento tramite Pago PA.