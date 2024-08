Pranzi non pagati e salami rubati al supermercato: tre denunce della Polizia a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio di martedì 27 agosto, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di un noto ristorante di via Fornaciari, a seguito di una segnalazione effettuata da parte del titolare, dove due soggetti, dopo aver consumato il pranzo, si erano allontanati rifiutandosi di pagare il conto di circa 120 euro.

Giunti sul posto, gli agenti ricevevano le descrizioni dei due soggetti da parte del personale del ristorante e si mettevano subito sulle loro tracce. Dopo qualche minuto gli operatori riuscivano a rintracciare i due soggetti. Si trattava di due uomini, un 48enne e un 47enne, entrambi italiani, che confermavano quanto accaduto e venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di insolvenza fraudolenta in concorso.

Sempre nello stesso pomeriggio, inoltre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano in un noto supermercato di viale Morandi per la segnalazione di un uomo sorpreso ad oltrepassare le casse con merce non pagata.

Arrivati sul luogo, gli agenti constatavano la presenza di un soggetto, un italiano di 30 anni, che effettivamente aveva tentato di impossessarsi di ben 16 salami, per un valore complessivo di circa 160 euro, ma senza riuscirci perché subito fermato. Sulla base di quanto accaduto, anche il 30enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.