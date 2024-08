I Ma Noi No in concerto a Sant’Ilario d’Enza!

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento di fine estate con la musica dal vivo in Piazza della Repubblica a Sant’Ilario d’Enza. Sabato 31 agosto a partire dalle ore 21:30, saliranno sul palco i Ma Noi No, l’ormai celebre tribute band che da anni rende omaggio ai leggendari Nomadi.

Un concerto per tutti

L’evento, promosso dal Comune di Sant’Ilario d’Enza, è completamente gratuito e rappresenta un’occasione unica per trascorrere una serata all’insegna della buona musica e dell’aggregazione. Le note coinvolgenti dei Ma Noi No faranno cantare e ballare il pubblico di tutte le età.

Solidarietà e divertimento

Ma la serata non si limita al concerto. A partire dalle ore 19, in piazza sarà allestito un punto ristoro a cura della P.A. Croce Bianca. Sarà possibile gustare un aperitivo e cenare contribuendo a una nobile causa: il ricavato della serata sarà infatti devoluto al progetto “Dona un batticuore”, finalizzato all’acquisto di un nuovo massaggiatore cardiaco esterno.

Insieme a cittadini e associazioni.

Con questo ennesimo evento pubblico, l’Amministrazione comunale desidera offrire ai cittadini un’opportunità per vivere la piazza e rafforzare il senso di comunità. Un modo per salutare l’estate e prepararsi all’arrivo degli eventi delle prossime settimane, molti dei quali promossi da realtà associative locali, che culmineranno nella Fiera d’Autunno del 13 ottobre.

Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it