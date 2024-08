Domenica 1 settembre a Correggio il concerto della Banda Cittadina “Asioli”

Domenica 1 settembre, alle ore 18:30, il cuore di Correggio, Corso Mazzini, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare il tradizionale concerto estivo della Banda Cittadina “Luigi Asioli”. Quest’anno, l’evento assume un significato particolare poiché si celebra il 227° anniversario di questa storica istituzione, che ha accompagnato la vita culturale della città attraverso i secoli.

Da quasi due secoli e mezzo, la Banda Cittadina “Luigi Asioli” rappresenta un vero e proprio patrimonio della comunità correggese, un simbolo di continuità e passione per la musica che ha saputo attraversare epoche e trasformazioni, mantenendo intatta la propria identità e il legame con il territorio. L’appuntamento di domenica sarà un’occasione unica per rivivere questa straordinaria storia musicale, in una serata all’insegna della tradizione, ma anche dell’innovazione.

La Banda Asioli, diretta con maestria da Angelo Andreoli, presenterà un repertorio vario e affascinante che saprà conquistare il pubblico di tutte le età. Accanto alle immancabili marce e agli inni tradizionali, che richiamano alla memoria le atmosfere delle feste popolari e delle celebrazioni civili, la Banda proporrà trascrizioni per complessi bandistici di brani pop moderni e contemporanei, offrendo così un’esperienza musicale dinamica e coinvolgente.

Il concerto rappresenta non solo un momento di festa e di condivisione per tutta la cittadinanza, ma anche un’opportunità per apprezzare l’evoluzione del repertorio bandistico.

L’evento, ormai consolidato come uno dei momenti più attesi dell’estate correggese, si inserisce in un contesto di vivace partecipazione cittadina, con la musica che risuona lungo le vie del centro storico, creando un’atmosfera di festa e di armonia che abbraccia tutta la comunità.