Carenze igieniche e alimenti scaduti: ristorante sanzionato dai NAS nella Bassa modenese

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante situato in un comune della Bassa Modenese. L’attività si inserisce nell’ambito delle continue verifiche a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

Durante l’ispezione, i militari del N.A.S. hanno proceduto al sequestro amministrativo di 22 chilogrammi di preparazioni e semilavorati alimentari, tra cui prodotti a base di carne e creme, per un valore commerciale di circa 500 euro. Tali prodotti sono stati sequestrati in quanto rinvenuti in parte privi delle indicazioni necessarie alla loro tracciabilità, e in parte perché scaduti.

L’ispezione ha inoltre portato alla rilevazione di carenze igienico-sanitarie in tutti i locali dell’attività ristorativa. In particolare, è stata accertata la presenza di sporcizia vetusta, insieme a un’ampia diffusione di insetti (blattoidei) e ragnatele. Queste condizioni rappresentano una violazione delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

A seguito delle irregolarità riscontrate, al legale rappresentante del ristorante sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo pari a 3.000 euro.