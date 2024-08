A Sasso Marconi si potenzia il sistema di videosorveglianza comunale

Il Comune di Sasso Marconi si è aggiudicato un bando del Ministero dell’Interno per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale. Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale e approvato dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, prevede il co-finanziamento al 50% (per un valore complessivo di 65.000 Euro) per l’acquisto di che, affiancandosi alle 50 già installate in diverse aree e nei punti di accesso della città, garantiranno un monitoraggio sempre più capillare del territorio.

Le nuove telecamere – 17 di contesto e 7 di lettura targhe – saranno posizionate in alcuni luoghi strategici del capoluogo e delle frazioni, individuati insieme al Comando dei Carabinieri di Sasso Marconi (che ha piena accessibilità ai contenuti, live e registrati, del sistema di videosorveglianza comunale). Queste le aree interessate:

gli incroci via Ponte Albano/via Stazione e Largo Cervetta/Via Porrettana nel capoluogo

Piazza dei Martiri della Liberazione

a Fontana, l’omonima via che attraversa la frazione e Piazza Cremonini

il Borgo di Colle Ameno

a Borgonuovo il piazzale della stazione ferroviaria, il parcheggio del Centro Commerciale “Nik Novecento” e l’incrocio via Cartiera/via Cà Belfiore;

nella frazione di Tignano-Roma, l’incrocio tra la SP 74 e le via Tignano e Lagune a Mongardino e quello tra la SP 74 e Via Boschi in prossimità del ponte sul Lavino

La messa in opera delle telecamere è prevista entro il marzo 2025,