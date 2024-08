A Bologna due arresti in 24 ore da parte della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino gambiano, con precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nella città di Bologna.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel rione “Bolognina”, nei pressi di Via N. Dell’Arca, rintracciava e fermava un uomo gambiano del ’92, che veniva visto effettuare una cessione di due involucri, precedentemente custoditi nella cavità orale, ad una donna polacca in cambio di 50 €.

Gli agenti, bloccavano immediatamente l’uomo, ma si accorgevano che in realtà la cessione era una farsa, in quanto, all’interno degli involucri non vi era nessuna sostanza stupefacente e che dunque l’uomo aveva cercato “truffare” l’acquirente. Gli Agenti non procedevano quindi in termini di stupefacenti, però, da ulteriori controlli, l’uomo è risultato destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nella città di Bologna con la misura più restrittiva della reclusione, motivo per cui veniva tratto in arresto e condotto presso la locale Casa Circondariale.