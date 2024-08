Viaggio premio per i giovani studenti vincitori del Premio Eccellenza di Fondazione CR Carpi

Si è concluso con successo il viaggio premio per i giovani studenti vincitori del Premio Eccellenza 2024 ideato e istituito dalla Fondazione CR Carpi per riconoscere e valorizzare il merito scolastico, unito a una straordinaria padronanza della lingua inglese, degli studenti durante il ciclo formativo della scuola media.

I vincitori hanno avuto l’opportunità di partecipare a un esclusivo Summer Camp in lingua inglese, progettato per potenziare le loro competenze linguistiche attraverso attività ludiche e sportive. Il camp, svolto in una splendida località montana della provincia di Udine, ha offerto ai giovani talenti un’esperienza formativa e divertente.

I giovanissimi premiati sono stati: Matilde Beschin (Scuola Media Fassi), Alice Brugnano (Scuola Media Sassi), Riccardo Brunetti (Scuola Media Sacro Cuore), Valeria Calzati (Scuola Media Hack), Marcela Zenair Diaz Simancas (Scuola Media Focherini), Ginevra Gagliardi (Scuola Media Alberto Pio), Costanza Gherardi (Scuola Media Gasparini), Giacomo Guaitoli (Scuola Media Hack), Mei Lì Loh (Scuola Media Focherini), Samuele Mantovani (Scuola Media Alberto Pio), Sofia Murariu (Scuola Media Fassi), Lorenzo Tadolini (Scuola Media Alberto Pio) e Luca Tucci (Scuola Media Sassi).

L’iniziativa Premio Eccellenza, promossa dalla Fondazione CR Carpi, mira a stimolare l’impegno scolastico e l’apprendimento della lingua inglese tra i giovani del territorio.

I “super studenti” sono stati selezionati direttamente dagli istituti scolastici sulla base di criteri di merito e votazioni, proporzionati alla dimensione di ciascun plesso, senza necessità di iscrizione da parte degli studenti.

Il Premio Eccellenza è parte di un più ampio impegno della Fondazione CR Carpi nel riconoscere e incentivare il merito degli studenti. Nel corso dell’anno, la Fondazione ha destinato oltre 200.000 euro per sostenere il percorso scolastico di studenti dalle scuole medie fino all’università, confermando il proprio ruolo di promotrice del talento giovanile e dell’eccellenza educativa nel territorio.