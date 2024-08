Venerdì 30 agosto la biglietteria mobile Seta a San Felice sul Panaro

Per l’acquisto di ricariche e abbonamenti annuali di Seta sarà possibile avvalersi della biglietteria mobile presente a San Felice sul Panaro venerdì 30 agosto in piazza Ettore Piva (o del Mercato), dalle 14.30 alle 17.30. Sarà presente un incaricato di Seta per assistere e guidare al rilascio dei titoli di viaggio.

Presso la biglietteria mobile si possono acquistare solo nuovi abbonamenti annuali ordinari, con rilascio immediato della tessera Mi Muovo, e ricariche degli abbonamenti annuali ordinari in scadenza o scaduti. Sono accettati pagamenti con carte bancarie (bancomat o carte di credito), mentre non è consentito il pagamento in contanti. Per i nuovi abbonamenti è necessario portare una fototessera recente (non più vecchia di sei mesi), il codice fiscale, un documento di identità, nel caso di minori il documento del genitore o del tutore.

La biglietteria mobile è aperta a tutti coloro che devono acquistare un abbonamento Seta, anche se residenti in Comuni diversi da quello in cui è presente. Per maggiori informazioni: www.setaweb.it